Этот способ защиты окон особенно эффективен зимой.

Если окна сквозят - это всегда неприятно. А в современной Украине, когда нередки случаи отключения отопления или слабо прогретых батарей, сквозняк может стать серьёзной проблемой.

Причина часто кроется в мелочах: или резинки сохнут, или болты расшатываются, а если окна деревянные - дерево коробится от холода или старости. Ветер находит лазейку и тянется в дом.

Но чтобы исправить это, сначала нужно понять, в чем причина продувки, а затем уже думать, как отрегулировать окна, чтобы они не дули, или чем их утеплять.

Перевести на "зимний режим" - как сделать, чтобы не дуло из пластиковых окон

На самом деле, иногда достаточно просто подкрутить фурнитуру. В пластиковых окнах есть специальные винты, с помощью которых створку можно прижать поплотнее. При сильных морозах, зажим можно усилить - в народе это называется "зимний режим".

Чтобы отрегулировать фурнитуру, нужно найти на створке окна три специальных винта и при помощи шестигранника или тонкой отвёртки прикрутить их таким образом, чтобы шлиц (небольшой вырез) на головке винта оказался как можно ближе к внутренней стороне окна. При этом, вращать винт можно в любую сторону.

Если такой метод не помогает, и вы не знаете, как сделать, чтобы не дуло из пластиковых окон, проверьте уплотнители: если окно старое и резинки уплотнителей сухие и осыпаются, их лучше заменить.

Чем закрыть окно, чтобы не дуло, если нет возможности заменить уплотнители или их замена не помогла

Если все равно "сифонит", значит надо обшивать теплостойкими материалами. Но чем утеплить окна, если дует со всех?

Для пластиковых окон обычно используют самоклеящиеся ленты, поролон и специальную пленку на стекло. Пленка создаёт воздушную прослойку и сохраняет тепло, а заклеить её лучше прозрачным скотчем или временным герметиком.

Главное - сперва протереть створки и наносить утеплитель на чистую поверхность, чтобы держалось всю зиму.

Чем заклеить деревянные окна, чтобы не дуло

Впрочем, далеко не у всех установлен одинаковый тип окон. И если с тем, чем заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло, мы разобрались, то что же делать владельцам деревянных?

С ними всё немного сложнее. Чем их заклеивать, зависит от состояния рамы. Более того, следует помнить, что дерево не любит влагу, так что лучше брать мягкие материалы, которые легко снять весной. Например, щели можно заделать поролоном, ватой или бумагой с мыльным раствором.

Герметики и монтажную пену в данном случае лучше не использовать, хотя это уже зависит от того, намереваетесь ли вы менять или ремонтировать окна, когда потеплеет.

