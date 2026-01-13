Рассказываем, почему окна покрываются льдом изнутри - даже пластиковые - и можно ли это как-то предовратить.

Случается, что зимой окна, даже в теплой комнате, замерзают и покрываются льдом изнутри. Если же по какой-то причине отопления в доме нет, иней и лед на стекле появятся стопроцентно. Давайте разберемся, почему это происходит, при какой температуре может лопнуть стеклопакет и какой есть выход из ситуации.

Почему окна замерзают с внутренней стороны

Окна замерзают с внутренней стороны обычно из-за простой причины: за "бортом" мороз, а внутри помещения - высокая влажность. Она повышается, когда вы готовите, сушите белье, моете пол или, как вариант, пытаетесь обогреть комнату с помощью горячей воды. В результате теплый влажный воздух соприкасается с холодным стеклом, и на нем образуется конденсат. Если в этот момент температура стекла ниже 0°C, то окна уже не будут "плакать" - конденсат замерзает прямо на внутренней стороне и превращается в иней и лед.

Особенно часто замерзают старые деревянные окна, где рамы плохо удерживают тепло, однако случается подобное и с однокамерными пластиковыми пакетами. Может ли при этом лопнуть стеклопакет? Это произойдет в том случае, если перепад температур между разными участками стекла будет более, чем 40°C, или же вы начнете отдирать лед с помощью острых предметов.

Как сделать, чтобы окна не пропускали холод и не замерзали

Окно не будет замерзать изнутри, если избавиться от лишней влаги и/или утеплить окно. Рассказываем, что можно сделать.

Снизьте влажность воздуха в комнате

Чтобы избавиться от избыточной влажности, регулярно проветривайте комнату, хотя бы на короткое время, а на кухне пользуйтесь вытяжкой. Постарайтесь не сушить белье в доме или же используйте осушители воздуха.

Если дом без отопления, лучше не пытайтесь отапливать его с помощью горячей воды и пара - конденсат у вас будет не только на окнах, нои на стенах, потолке и т. д. Как альтернативу, сделайте временный обогреватель из ведра или кастрюли - ранее мы рассказывали, чем можно отапливать квартиру, если нет газа, и как согреться с помощью подручных средств.

Проверьте уплотнение окон

Если окна старые, то скорее всего в них есть щели по периметру рам - через них попадает холод. Эти щели нужно заделать и заклеить. Для этого можно исползовать скотч, бумагу, резиновые или силиконовые уплотнители - все, что будет сдерживать холодных воздух.

Повесьте плотные шторы

Тяжелые шторы или термо-шторы с фольгированным слоем задерживают холодный воздух у окна, а теплый - остается в комнате. Таким образом шторы не только сохраняют тепло, но и не допускают резкого перепада температур и образования конденсата на стекле.

Установите "третье стекло"

С внутренней стороны по периметру окна можно также наклеить специальную теплосберегающая пленку - ее еще называют "третье стекло". Между этой пленкой и оконным стеклом образуется небольшой воздушный слой, который уменьшает теплоотдачу. На окнах при этом не образуется конденсат и не замерзает.

Кроме этого, можно также ставить поближе к окну отопительные приборы или же разместить на подоконнике специальную электрическую сушилку - они будут подсушивать воздух.

Ранее мы также рассказывали, что делать, если замерзли трубы водопровода в частном доме или квартире.

