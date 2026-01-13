Фантастическая четверка отправляется в Ваканду: Marvel удивила новым тизером 'Мстителей' (видео)

Премьера фильма запланирована на 18 декабря.

В сети появился новый тизер фильма "Мстители: Судный день", в центре которого оказываются Фантастическая четверка и Ваканда.

Ролик стал уже четвертым промо к будущему блокбастеру Marvel. Он начинается в серьезном и мрачном тоне, характерном для предыдущих трейлеров с Капитаном Америкой, Тором и Людьми Икс, однако заканчивается юмористической сценой, в которой Эбон Мосс-Бакрак знакомится с М'Баку в исполнении Уинстона Дюка.

К роли Черной пантеры возвращается Шури в исполнении Летиции Райт. В тизере героиня озвучивает драматический монолог о потерях и обязанности короля - готовить свой народ к будущей жизни. В ролике также появляются Неймор (Теноч Уэрта) и его кузина Намора (Мейбл Кадена).

Видео дня

Другие члены Фантастической четверки - Педро Паскаль, Ванесса Кирби и Джозеф Куинн - в тизере не появляются, однако уже было подтверждено, что они войдут в основной актерский состав фильма.

Как отмечает Variety, "Мстители: Судный день" станет первым полноценным знакомством Фантастической четверки с героями киновселенной Marvel после их дебюта в альтернативном мире 1960-х в фильме "Первые шаги". Премьера фильма запланирована на 18 декабря 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: