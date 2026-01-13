Оставили конкурентов в тени: названы 10 лучших электромобилей 2026 года

По словам экспертов, на эти электромобили стоит обратить внимание.

В наше время электромобили уверенно конкурируют с традиционными автомобилями с ДВС и популярны во многих странах мира. Из-за большого разнообразия моделей трудно определиться, на какие авто стоит обратить внимание.

В WhatCar? определили 10 лучших электромобилей, которые можно купить новыми в 2026 году. В рейтинг вошли как премиальные модели, так и бюджетные электрокары.

ТОП-10 лучших электромобилей 2026 года:

Renault 5 E-Tech Tesla Model 3 Kia EV3 Skoda Elroq Volkswagen ID. Buzz Renault Scenic BMW i7 Porsche Taycan Hyundai Inster BMW iX

Лучшим электромобилем 2026 года признали Renault 5 E-Tech. Эта модель выпускается с 2024 года.

В издании похвалили управляемость Renault 5 E-Tech, а также отметили, что у этой модели отличная информационно-развлекательная система. Другим плюсом этого электромобиля назвали бюджетный ценник.

В Британии определили лучший новый электромобиль

Ранее эксперты известного британского издания Autocar определили лучшие электрические автомобили в 2026 году. По мнению специалистов, Skoda Elroq является лучшим электрокаром, который можно приобрести прямо сейчас.

В издании поделились, что немногие электромобили могут сравниться с Elroq по уровню универсальности, практичности, а также соотношению цены и качества.

