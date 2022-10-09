В городе начинается разбор завалов на местах новых прилетов.

В результате ночного ракетного удара оккупантов по Запорожью разрушены и повреждены многоквартирные дома и улицы частного сектора города.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"По предварительным данным, 5 частных домов разрушено и около 40 – пострадало. В настоящее время известно о 17 погибших", - сообщил он.

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Также известно, что спасатели уже предоставили разрешение коммунальным службам на ликвидацию последствий прилетов.

"Коммунальщики начинают работать, но людей не хватает. Поэтому все неравнодушные запорожцы могут присоединиться к разборке завалов", - призвал Куртев.

Напомним, ночью председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил о десятке новых прилетов ракет по городу. Тогда он отметил, что последствия обстрела устанавливаются.

Обстрелы Запорожья

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале россияне захватили значительную часть Запорожской области. Крупнейшие города области – Бердянск, Мелитополь, Токмак, Энергодар (где расположена крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская) попали под оккупацию. Областной центр находится под контролем Украины.

23-27 сентября оккупанты провели так называемый референдум на Запорожье и Херсонщине об отсоединении от Украины.

Вместе с тем областной центр, Запорожье, который враг обстреливал на протяжении всей полномасштабной войны с разной регулярностью, во время проведения "референдума" и после него начал все чаще подвергаться обстрелам.

Один из самых масштабных ударов оккупанты совершили 6 октября. Тогда россияне дважды нанесли ракетные удары по областному центру. В частности, утром было нанесено 7 ударов по многоэтажках. После утренней атаки по центру Запорожья, российские оккупанты после обеда снова обстреляли город, зафиксировано было три"прилета".

По данным на 8 октября в результате этого удара погибли 17 человек (из них один ребенок и один человек умер в больнице), спасен 21 человек, из которых 12 госпитализированы.

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