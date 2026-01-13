Не хватило голосов: Шмыгаля не назначили новым министром энергетики Украины

За назначение Шмыгаля проголосовали только 210 народных депутатов.

Верховная Рада не поддержала назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьером – министром энергетики Украины.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за это решение проголосовали 210 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Он добавил, что министра энергетики в стране не было 55 дней.

Денис Шмыгаль: что о нем известно

Напомним, Денис Шмыгаль более 5 лет занимал должность премьер-министра Украины, что является самым длительным сроком пребывания одного человека на этой должности. В июле 2025 года президент Зеленский принял решение о трансформации исполнительной власти и предложил должность премьера тогдашнему министру экономики Юлии Свириденко.

16 июля 2025 года Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства.

Тогда же президент предложил Шмыгалю должность министра обороны вместо Рустема Умерова. Зеленский заявил, что "колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины".

17 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Шмыгаля на эту должность.

В начале января Зеленский предложил Денису Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. Должность главы Минэнерго была вакантна после увольнения в ноябре 2025 года Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме" после расследования НАБУ.

