Россияне продвинулись возле двух сел в Донецкой области: в DeepState рассказали подробности

Эти населенные пункты расположены недалеко от Лимана и Северска.

Российские захватчики продолжают постепенно продвигаться в Донецкой области. На этот раз фиксируется продвижение возле двух сел в Лиманской и Бахмутской территориальных общинах. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Шандриголового и Свято-Покровского", - говорится в сообщении.

На карте DeepState село Шандриголовое Лиманской территориальной общины Донецкой области значится как оккупированное.

Видео дня

Статус села Свято-Покровское Бахмутской общины неопределен. К северо-востоку от этого населенного пункта располагается оккупированный город Северск.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 11 января распространялась информация о продвижении врага в городе Волчанске и вблизи поселка Вильча на Харьковщине, а также в городе Покровске на Донецкой области.

Также стало известно, что 8 января оккупанты захватили Андреевку в Сумской области и Новомарково в Донецкой области.

6 января аналитики сообщали о продвижении российских захватчиков вблизи Федоровки и в Новомарковом. Эти населенные пункты расположены к востоку от Славянско-Краматорской агломерации.

