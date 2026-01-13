Россияне продвинулись возле двух сел в Донецкой области: в DeepState рассказали подробности

Российские захватчики продолжают постепенно продвигаться в Донецкой области. На этот раз фиксируется продвижение возле двух сел в Лиманской и Бахмутской территориальных общинах. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Шандриголового и Свято-Покровского", - говорится в сообщении.
На карте DeepState село Шандриголовое Лиманской территориальной общины Донецкой области значится как оккупированное.
Статус села Свято-Покровское Бахмутской общины неопределен. К северо-востоку от этого населенного пункта располагается оккупированный город Северск.
Ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, 11 января распространялась информация о продвижении врага в городе Волчанске и вблизи поселка Вильча на Харьковщине, а также в городе Покровске на Донецкой области.
Также стало известно, что 8 января оккупанты захватили Андреевку в Сумской области и Новомарково в Донецкой области.
6 января аналитики сообщали о продвижении российских захватчиков вблизи Федоровки и в Новомарковом. Эти населенные пункты расположены к востоку от Славянско-Краматорской агломерации.