Сытный классический украинский холодец нетрудно повторить в домашних условиях.

Холодец можно обожать или ненавидеть, но трудно оставаться к нему равнодушным. Правильно приготовленное блюдо может влюбить в себя даже его ненавистников. Ароматное мясо в насыщенной заливке со специями не зря стало традиционным праздничным блюдом.

Современные кулинары придумали немало вариантов блюда - холодец в мультиварке, из индейки или даже без мяса. Но мы поделились двумя самыми популярными вариациями - свиной и куриной.

Старинный холодец - рецепт классический

В традиционном способе приготовления берется свиная или говяжья рулька, а также хвосты, уши и другие части с высоким содержанием жира. Это нужно для хорошего застывания блюда. Также добавлять можно обычные части филе.

Видео дня

Приготовьте продукты по списку:

полтора килограмма жирных частей (уши, ноги, хвосты);

килограмм обычного мяса;

крупная луковица;

крупная морковь;

два лавровых листа;

три литра воды;

десять зубчиков чеснока;

соль, черный, душистый перец по вкусу.

Мясо хорошо промойте, залейте холодной водой и оставьте замочиться на ночь. Этот шаг не обязательный, но так блюдо будет прозрачнее. Все мясные части выложите в кастрюлю с толстым дном и залить водой, чтобы она полностью их покрывала.

Варите бульон на самой маленькой мощности конфорки около 3-4 часов под крышкой. Затем добавьте специи и целые овощи, готовьте еще час. По желанию вы можете приготовить смешанный холодец из рульки и курицы - тогда птицу нужно закладывать на 2 часа позже остальных частей.

Достаньте все мясо, а бульон процедите через марлю. Попробуйте жидкость на вкус и при необходимости добавьте больше пряностей, а также измельченный чеснок. Мясные части нарежьте порционными кусками и разложите по мискам.

Поставьте блюдо в холодильник, чтобы хорошо застыло. Через 4-5 часов холодец из рульки готов. Подавайте с горчицей, хреном или уксусом.

Холодец из курицы с желатином и без

Более легкий и диетический рецепт понравится тем, кто не любит жирные блюда. Идеальный холодец из курицы не уступает свиному.

Полный список ингредиентов:

килограмм курицы;

два литра воды;

одна морковь;

одна луковица;

пять зубчиков чеснока;

два лавровых листа;

пять горошин черного перца;

соль и любимые специи.

Процесс приготовления блюда будет зависеть от того, насколько жирное у вас мясо. Чтобы сделать холодец из курицы без желатина, помимо обычной грудки берите также крылышки, шейки, лапы, голени. Тогда блюдо хорошо застынет.

Если готовите холодец из курицы с желатином, то используйте нежирное мясо и подготовьте также одну столовую ложку порошка с горкой. Такое блюдо получится менее калорийным.

Курицу промойте и варите 1 час на слабом огне, убирая пену шумовкой. Затем выложите в бульон целые почищенные лук и морковь, готовьте еще 20 минут. Добавьте специи, соль, перец и продолжайте варить мясо около 20 минут, пока оно не начнет легко отделяться от костей.

Вытяните курятину, остудите и нарежьте, а бульон процедите. Морковь также можно нарезать кольцами и добавить в холодец. При приготовлении с желатином замочите его на 10 минут в 100 мл холодной воды, а затем вмешайте в горячий бульон. Разложите по мискам нарезанную курицу, залейте жидкостью и оставьте остывать на несколько часов.

Вас также могут заинтересовать новости: