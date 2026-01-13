Взлетают в воздух, как ракеты: полярники показали уникальные кадры из жизни пингвинов

Исследователи зафиксировали, как пингвины выпрыгивают из воды на сушу.

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" зафиксировали, как пингвины, проживающие на острове Галиндез и территориях вокруг него, выпрыгивают из воды на сушу. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

"Обычно для этого пингвины выбирают пологий берег и пользуются одними и теми же местами. Однако для них не проблема выпрыгнуть на высокий край – до 3 метров. Например, если в привычной локации произошло отлив и берег уже не так удобен для выхода", – рассказали ученые.

Для высокого прыжка, добавляют исследователи, пингвины сначала набирают скорость в воде, а затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения и буквально взлетают в воздух.

На подборке видео биолога Зои Швидкой можно увидеть, как птицы выпрыгивают из океана, словно маленькие черно-белые ракеты.

Полярники показали подводную жизнь пингвинов

Недавно украинские полярники показали кадры подводной жизни субантарктических пингвинов. Эти птицы могут разгоняться в воде почти до 40 км/ч. Чтобы исследовать жизнь этих птиц, им на спину крепят GPS-трекер и камеру. Спина пингвина имеет большую площадь, постоянную кривизну и почти не двигается, поэтому оборудование можно надежно зафиксировать специальной лентой и клеем. Камеру снимают через сутки, трекер – примерно через три недели по отдельной процедуре, которая не повреждает перья и является полностью безопасной для животных.

