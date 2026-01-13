Сколько реально выдерживает генератор в морозную погоду во время блэкаута: объяснение инженера

Даже при нормальных условиях, когда генератор работает на максимальной нагрузке, он неизбежно начинает перегреваться.

Во время нескольких дней отсутствия света единственным источником электричества для магазинов и предприятий многих городов Украины становятся генераторы. В беседе с УНИАН инженер и основатель компании "Лютий Power" Дмитрий Король объяснил, сколько часов и дней при морозах они могут стабильно работать и как продлить их срок службы.

Сколько может работать генератор без перерыва в условиях сильных морозов при отсутствии электроснабжения?

По словам специалиста, низкие температуры не являются критической проблемой для генераторов – большинство из них рассчитаны на работу практически при любых погодных условиях. Морозы сами по себе не влияют на его работоспособность. Единственное, что меняется с наступлением холодов – это расход топлива.

"Когда температура воздуха опускается ниже -10 °C, а тем более ниже -15 °C, генератор вынужден часть энергии тратить на собственный прогрев: подогрев электроники, двигателя и других компонентов. Из-за этого потребление топлива растет, тогда как остальная энергия идет непосредственно на выработку электричества", – говорит Дмитрий Король.

По его словам, бизнесы нередко работают по 5–6 часов в день от генератора, и при условии регулярного технического обслуживания оборудование может стабильно функционировать длительное время без серьезных проблем.

Как сильные морозы влияют на ресурс генератора, расход топлива и риск аварийной остановки во время непрерывной работы?

"Я думаю, что речь идет об увеличении потребления где-то на 5-10%. Если говорить о том, как вообще определяют потребление топлива генератором, существуют стандартные расчетные показатели. В большинстве случаев даже на холостом ходу генератор потребляет примерно 300 граммов топлива на каждый киловатт мощности. То есть вы только заводите генератор, он сразу 300 г начинает потреблять. Это потребление как раз идет на обогрев, на поддержание всей электроники, всех процессов", – объясняет инженер.

Следующий важный момент – это расход топлива непосредственно во время работы под нагрузкой. То есть, если вы подключаете нагрузку примерно на 3 кВт, расход составляет около 1,2 литра топлива в час, говорит специалист.

В зимний период эти показатели могут вырасти, добавляет он. Из-за холода генератору требуется больше энергии для поддержания стабильной работы, поэтому потребление может увеличиваться до 1,3–1,4 литра в час.

Что касается потери ресурса генератора при морозах, то при -15-20° можно заметить, что сам конденсат, который выходит из генератора, может замерзать на основных узлах, что крайне редко, но все же случается, говорит специалист. Из-за этого генераторы могут "глохнуть".

"Из собственного опыта: после очередного техобслуживания генератор начал выбрасывать излишек масла через воздушный фильтр, поэтому его пришлось дополнительно чистить", – добавил специалист.

В целом сильные морозы действительно могут повышать риск аварийной остановки, но во время работы генератор сам себя обогревает. Основные узлы нагреваются до более 50 °C, поэтому в большинстве случаев холод не является критическим фактором для его стабильной работы, отметил эксперт.

Что быстрее может вывести из строя генератор: перегрузка, мороз, неправильная эксплуатация или недостаток топлива?

"Прежде всего, некачественное топливо. Из-за этого в большинстве случаев генераторы "умирают". Погодные условия влияют меньше всего. И еще нужно учитывать, что именно вы загружаете. В такие морозы я бы рекомендовал загружать, к примеру, 10-киловаттный генератор на 7 кВт. То есть давать нагрузку примерно на 30% меньше, чем на нем заявлено", – посоветовал специалист.

Ведь даже при нормальных условиях, когда генератор работает на максимальной нагрузке, он неизбежно начинает перегреваться. При стопроцентной мощности возрастает нагрузка на ключевые узлы, и именно это повышает риск их износа или выхода из строя.

Чем принципиально отличается непрерывная работа бензиновых и дизельных генераторов зимой?

По словам специалиста, дизельные генераторы зимой значительно сложнее запускать, ведь дизельное топливо может загустевать или замерзать, а сам агрегат требует предварительного прогрева.

В наших реалиях более практичным выбором являются бензиновые генераторы. Хотя распространено мнение, что дизельные модели более экономичны, однако сложность эксплуатации зимой значительно возрастает и такая экономия того не стоит.

"Нужно обязательно подключать его обогрев, чтобы, к примеру, сам двигатель прогрелся перед тем, как запускаться. Это позволит ему легче запускаться и лучше работать. Если дизельный двигатель запускать "в холодную", это как раз приведет к уменьшению ресурсов", – отметил специалист.

Какие перерывы необходимы, чтобы генератор выдержал блэкаут в морозную погоду?

Дмитрий Король объяснил, что генераторы условно можно разделить на три категории. Первые – это обычные бытовые модели, которые чаще всего можно встретить на улицах. Вторые – бытовые генераторы более дорогого сегмента от известных брендов, таких как Husqvarna или Hyundai. И третьи – промышленные генераторы, рассчитанные на длительную и интенсивную работу.

При выборе любого генератора стоит обязательно внимательно читать инструкцию, говорит инженер. У каждой модели есть свои технические нюансы. В то же время практика показывает, что дешевые бытовые генераторы обычно рассчитаны на непрерывную работу в течение 6–8 часов.

После этого времени генератор необходимо остановить и дать ему остыть – примерно на полчаса или час. Это нужно для того, чтобы снизить температуру ключевых узлов и предотвратить их перегрев и преждевременный износ.

"Если говорить о более дорогих, они способны работать от 8 до 15, а то и до 20 часов без перерыва. Опять же все зависит от производителя двигателя, комплектующих и многого другого. Промышленные генераторы, такие, как используют супермаркеты, могут работать непрерывно, но все равно у них есть свой ресурс, и после 24 часов нужно их остановить, дать отдохнуть", – пояснил Дмитрий Король.

Что делать, чтобы продлить срок службы генератора в условиях непрерывной работы и морозов?

По словам специалиста, жизненно необходима для техники – регулярная замена масла: желательно делать это не реже одного раза в неделю – это существенно продлевает ресурс оборудования.

Параллельно с заменой масла стоит каждый раз проверять воздушные фильтры. Они не должны быть забиты пылью или залиты маслом. Если генератор начинает работать нестабильно, появляются посторонние звуки или ощутимые перебои, это обычно сразу заметно – такие сигналы игнорировать нельзя.

"Еще отмечу, что все генераторы нужно заземлять. В обычной розетке у нас должно быть 230 вольт и 50 герц. Генератор по напряжению еще может более или менее приблизиться к этим показателям, но частоту 50 Гц без правильного подключения он "выдаст". Именно из-за этого современная техника может выходить из строя или просто "гореть", – пояснил инженер.

Он добавил, что в каждом здании еще на этапе строительства делают контур заземления. От него в электрощит заходит отдельный провод: если генератор подключен через щиток и заземление там есть – это лучший вариант.

На самом генераторе тоже предусмотрено заземление. Это либо контакт в розетке с "землей", либо отдельный болт или винт со значком заземления (выглядит как перевернутая "елочка"). К этому месту подсоединяется провод заземления.

"Если нет возможности подключиться к заземлению здания, выход прост: в землю забивают кусок металлической арматуры на глубину примерно 50 см – 1 метр и к нему подсоединяют провод от генератора", – отметил Дмитрий Король.

Какие типичные ошибки владельцев генераторов в морозную погоду приводят к их остановке или поломке во время блэкаута?

"Очень часто, около 60% поломок генераторов возникает из-за неправильного подключения. Самая распространенная ситуация такова: генератор подключают к дому, бизнесу, но не отключают входные автоматические выключатели от городской сети. В результате, когда снова появляется электричество, возникает обратный ток, что для генератора критично. То есть два источника питания – сеть и генератор – "встречаются", и более слабый источник, обычно генератор, может сгореть", – говорит инженер.

Еще одна опасная ситуация, по его словам, – когда света в сети нет, а генератор фактически пытается питать не только ваш дом, но и весь переулок. В таком режиме он быстро перегружается и выходит из строя.

Чтобы этого не произошло, необходимо правильно организовать подключение. Самый надежный вариант – установка АВР – специальное реле, которое самостоятельно переключает питание между городской сетью и генератором и не допускает одновременной работы двух источников.

"АВР сейчас очень часто встречается в свободном доступе. Их легко найти на рынке", – пояснил специалист.

Также важно правильно выбирать тип генератора, говорит специалист. Для большинства домов и небольших магазинов нужен однофазный генератор на 220 В, потому что вся стандартная техника работает именно от 220 В, объясняет он. Трехфазный генератор (380–400 В) в таких условиях часто приводит к поломке, ведь его фазы нужно нагружать равномерно. Если этого не сделать, генератор выходит из строя.

"К примеру, если первая загружена на 3 кВт: вы подключили обогреватель. Две другие также должны быть загружены соответственно на такую же мощность. Тогда на вторую фазу вы загружаете чуть ли не все компьютеры, которые у вас есть, освещение и т. д. А что подключать на третью фазу? Это уже будет проблематично", – пояснил Король.