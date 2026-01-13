На YouTube обнаружили загадочное видео длиной 140 лет – у него уже 3 млн просмотров

Видео не имеет звука, картинки и даже названия, а сам канал, вероятно, связан с Северной Кореей.

В интернете обратили внимание на необычный ролик, опубликованный на YouTube-канале @ShinyWR в начале января. Видео, в названии которого используется лишь вопросительный знак, имеет продолжительность 140 лет.

За последнюю неделю видео собрало почти 3 млн просмотров и 33,5 тыс. комментариев. Зрители недоумевают, как автору удалось обойти ограничения сервиса, где стандартный лимит для загружаемых видео составляет не более 12 часов, пишет Dexerto.

Что на самом деле представляет собой видео, тоже не понятно. В нем нет картинки и звука, название состоит только из знака вопроса, а в описании написана некая реплика. Некоторые предполагают, что канал может быть тестовой страницей разработчиков сервиса, случайно ставшей доступной публике. Другая версия связывает происходящее с началом ARG.

Видео дня

Интерес подогревает и сам канал. В его профиле указано, что аккаунт был создан еще в 2023-м году и якобы зарегистрирован в Северной Корее. За это время он сумел собрать порядка 173 тысяч подписчиков.

Кроме того, на канале @shinywr нашли еще два видео. Они гораздо короче 140-летнего, но тоже выходят за привычные рамки YouTube: один из роликов длится 294 часа, а Shorts – 150 часов.

Ранее в сети завирусилась история, что YouTube продвинул в топ фейковый стрим с нейросетевым главой NVIDIA. На трансляции ИИ-версия Дженсена Хуанга рекламировала сомнительные криптоинвестиции.

УНИАН рассказывал, что Instagram вдруг начал показывать пользователям рекламу с их лицами. Соцсеть получает доступ к вашей внешности, если вы использовали Meta AI для редактирования своих селфи.

Вас также могут заинтересовать новости: