Первой Вооруженные силы Украины освободили Грековку.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, какие именно 7 населенных пунктов освободили в области Вооруженные силы Украины.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Надежда есть: стало известно, какие именно 7 населенных пунктов освободили на Луганщине ВСУ. Первой Вооруженные силы Украины освободили Грековку. Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные мероприятия. Как и в других селах, в которые вошли наши военные. Сейчас все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной", - отметил он.

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В частности, по словам Гайдая, это села Краснореченской поселковой громады Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчиской сельской громады Сватовского района: Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

Деоккупация Луганщины:

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск. Эксперты объясняли, что освобождение Лимана является важным, поскольку открывает возможность украинским защитникам продолжить освобождение территории – пойти дальше на Кремневую, Северодонецк.

Впоследствии стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

Уже 5 октября глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что деокупация Луганской области началась, уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков.

По словам Гайдая, Луганщина – самая сложная область для деоккупации. Поскольку российские захватчики, бежавшие из почти полностью освобожденной Харьковщины и Лимана, бежали именно сюда. Концентрация военных тут максимальная, отмечает глава ОВА.

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