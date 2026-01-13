Самолет-призрак ЦРУ: почему о A-12 Oxcart запрещали даже упоминать

Существование A-12 Oxcart оставалось засекреченным десятилетиями и было официально признано только в 1990-х годах, уже после окончания Холодной войны.

В разгар Холодной войны Центральное разведывательное управление США реализовало один из самых секретных авиационных проектов ХХ века – самолет-разведчик A-12 Oxcart, способный развивать скорость более 3 Махов и летать на высоте до 25,9 км, пишет 19FortyFive.

A-12 стал предшественником легендарного SR-71 Blackbird, но в отличие от него создавался не для ВВС США, а исключительно для ЦРУ в рамках программы OXCART. Его главной задачей был незаметный сбор разведданных о СССР без прямой военной эскалации.

Самолет разработала компания Lockheed Skunk Works под руководством инженера Келли Джонсона. A-12 был одноместным, легче и быстрее SR-71, но имел меньшую дальность полета. Конструкцию выполнили преимущественно из титана, что на то время требовало революционных производственных решений. Для полетов использовалось специальное топливо JP-7, а двигатели Pratt & Whitney J58 могли работать в режиме, близком к прямоточному.

Благодаря сочетанию скорости, высоты и элементов малозаметности A-12 фактически был недосягаем для тогдашних истребителей и зенитных ракет. Во время миссий над Северным Вьетнамом и КНДР самолет просто опережал ракеты, которые по нему запускали. Официально над территорией СССР он не летал.

Несмотря на технологический прорыв, программу закрыли в 1968 году. Основными причинами стали чрезвычайно высокая стоимость эксплуатации, сложность обслуживания и стремительное развитие спутниковой разведки. Часть наработок унаследовал SR-71, который стал более универсальным и долговечным.

