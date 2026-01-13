У трех знаков Зодиака подходит к концу 'черная полоса': все проблемы останутся в прошлом

В списке есть представители знака Козерог.

После недели с 12 по 18 января 2026 года три знака Зодиака смогут ощутить облегчение и новые возможности. В понедельник Солнце образует квадрат с Хироном, раненым целителем, выявляя глубоко скрытые эмоциональные блоки. 13 января Хирон формирует квадрат с Марсом, создавая внутреннее напряжение и проверяя вашу уверенность. Чем устойчивее вы себя чувствуете, тем проще будут эти транзиты, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

17 января Венера вступает в Водолей и останется там до 10 февраля. В этот период дружба и личные границы становятся важнее романтики. Венера в Водолее ценит свободу и уважение к индивидуальным взглядам. Неделя подходит для новых знакомств с необычными людьми или укрепления личного пространства в существующих отношениях.

18 января новолуние в Козероге приносит ясность и возможности для роста, но одновременно обостряет эмоции – раздражение и разочарование могут усилиться. Сохранять внутреннюю устойчивость особенно важно. Несмотря на трудности, после этой недели жизнь для трех знаков зодиака станет значительно проще и гармоничнее.

Козерог

Начало недели может идти медленно, поэтому терпение потребуется. Венера в Водолее принесет некоторое финансовое напряжение – возможно, придётся пересмотреть договоренности, которые казались решёнными. Новолуние в вашем знаке активизирует конфликты с людьми, с которыми вы регулярно взаимодействуете.

Рассмотрите вопросы общих ресурсов и обязательств, особенно финансовых. Тщательно проверяйте документы и соглашения, чтобы избежать непредвиденных проблем. Старайтесь тратить средства разумно и только на необходимое. Определенные расходы могут истощать энергию, поэтому стоит внести корректировки. Адаптироваться будет непросто, но у вас хватит ресурсов справиться с ситуацией.

Рак

На этой неделе отношения становятся приоритетом. Новолуние в Козероге выявляет напряженность, и важно отстаивать свои границы, используя дипломатичность. Не берите на себя слишком много – перегрузка может привести к замыканию в себе.

Столкнувшись с проблемами напрямую, вы сможете разрешить ситуацию и избежать затягивания конфликта. Установите четкие границы и придерживайтесь их – самопожертвование только усугубит внутреннее напряжение. Если нужен перерыв, попросите о нем, а возникающие вопросы обсуждайте сразу. 14 января благоприятно для проработки проблем. Забота о себе и личное пространство помогут вам подготовиться к более легкой жизни после недели.

Овен

Вы могли взять на себя слишком много дел или составить плотный график, что создаёт ощущение перегруженности. Новолуние в Козероге активирует ситуации с борьбой за власть, критикой и конфликтами.

Следите за реакцией на окружающих и контролируйте эмоции, чтобы не поддаваться раздражению. Если возникает критика, ищите конструктивные способы исправления ситуации, а не реагируйте импульсивно. Эмоциональная компетентность и понимание чужой позиции помогут вам ориентироваться в напряженных моментах. Делайте паузы для обдумывания, прежде чем реагировать. Обдуманные действия позволят пройти неделю с минимальными последствиями и подготовят к улучшениям в жизни.

