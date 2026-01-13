Эмма Антонюк напугала поклонников фотографией из больницы

Блогерка уверяет, что с ней уже все хорошо.

Украинская блогерша, общественная деятельница, ведущая и журналистка Эмма Антонюк напугала поклонников фотографиями из больницы.

36-летняя интервьюерка опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с катетером для капельницы в руке. Эмма не стала раскрывать подробности того, почему оказалась в медицинском учреждении, однако заверила подписчиков, что сейчас она уже в порядке:

"Только не пугайтесь, пожалуйста. Со мной уже все ок. Но в ближайшие дни вы не увидите меня в сторис. Зато! Я вам буду рассказывать здесь о книгах, договорились?".

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно о госпитализации украинской певицы Насти Каменских. Артистка, теперь известная как NK, решила неделю обходиться без еды, чтобы "очистить" организм. Уже через несколько дней она поделилась с подписчиками, что попала в "скорую".

Видео дня

Настя Каменских уверяет, что ухудшение ее здоровья не связано с голоданием. По ее словам, в конце прошлого года она пережила значительный стресс, который и привел теперь к медицинским проблемам. Врач посоветовал ей прекратить голодание, чтобы набраться сил и выздороветь.

Вас также могут заинтересовать новости: