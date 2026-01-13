После разгрома в Казахстане Гордиевский начал отмывать деньги букмекеров через польскую фирму, - СМИ

После того, как правоохранительные органы Казахстана заблокировали счета и платежи компании Marginplus, через которую украинцы Вадим Гордиевский с сообщниками Ларисой Ивченко и Еленой Суворовой отмывали нелегальные деньги российских онлайн-казино, эта преступная деятельность была перенесена в Польшу, пишет Вголос.

Как сообщали СМИ со ссылкой на следствие, с Гордиевским работал его партнер - гражданин Украины и Израиля Михаил Ковалев (Mykhaylo Kovalov). Последний имеет ряд фирм в ЕС, в частности в Польше, и вид на жительство в Испании.

Журналисты узнали, что через фиктивную варшавскую фирму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) в Польше он занимается незаконными платежами и "обналичиванием" криптовалют. Именно на эту польскую фирму после блокировки счетов в Казахстане были переведены все платежи онлайн-казино и букмекеров из РФ и Казахстана, в частности Pin-Up (RedCore) и Parimatch. При этом значительная часть платежей проходит в криптовалюте.

Издание сообщает, что согласно финансовым отчетам Stablex Solution, которые находятся в открытом доступе, фирма была зарегистрирована в 2022 году и все эти годы по факту не вела хозяйственную деятельность, что может свидетельствовать о ее фиктивности или сокрытии доходов. Отмечается, что эта информация уже доведена до польских правоохранительных органов.

Ранее СМИ сообщали, что в конце декабря 2025 года Агентство Казахстана по финансовому мониторингу раскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации. Средства маскировали под легальные операции и выводили в пользу онлайн-казино. Объем нелегальных операций превышает более $1 млрд.

Журналисты писали, что, по информации правоохранителей Казахстана, ключевым организатором схемы микскодинга, в которой были задействованы букмекеры, онлайн-казино, платежные организации и сотрудники банков, является украинец Вадим Иванович Гордиевский (1974 г.р.), который руководил этой ОПГ и для этого использовал местную компанию Marginplus. Кроме компаний из Казахстана Гордиевский также работал с нелегальными российскими онлайн-казино, помогая им с незаконными платежами.

Отмечалось, что сам Вадим Гордиевский после возбуждения уголовных дел за финансовые преступления, мошенничество и объявления его МВД в розыск спешно покинул Украину по поддельным документам. СМИ выяснили, что до финансовых махинаций он занимался земельными вопросами в Киевской области, где также были возбуждены уголовные дела.

По данным СМИ, в 2008 году Гордиевский занимал должность заместителя председателя Бориспольской РГА и занимался земельными вопросами. Имел непосредственное отношение к Виктору Балоге, который в то время возглавлял администрацию президента Виктора Ющенко. Именно при Гордиевском бориспольские земли подверглись самым масштабным распилам с последующей распродажей. В том же 2008 году был со скандалом уволен с должности, но до уголовного производства дело так и не дошло, поскольку помогли большие деньги и связи во властных кабинетах, а Гордиевский стал долларовым миллионером.

Издание пишет, что после прихода к власти Януковича Гордиевский стал членом его команды. И уже в 2012 году он занимает кресло руководителя службы автомобильных дорог в Одесской области. Как говорится в публикации, на этой должности он находился до тех пор, пока была возможность пилить деньги, выделяемые на ремонт и обслуживание дорог. А это многомиллионные денежные потоки. С этой должности он ушел самостоятельно после того, как было полностью прекращено финансирование этого ведомства.

