8 миллиардов мимо бюджета: экс-руководительница АРМА Елена Дума заявила, что Офис генпрокурора саботирует продажу яхты Медведчука

Бывшая руководительница Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума заявила во время пресс-конференции в Киеве, что продажа яхты Royal Romance, принадлежавшей государственному предателю Виктору Медведчуку, заблокирована из-за действий Офиса Генерального прокурора.

Дума отметила, что за время ее руководства АРМА (2023–2025) агентство сформировало полный юридический пакет для реализации актива: получило свидетельство о национализации яхты, согласовало механизм продажи за рубежом и выбрало аукционный дом. По ее словам, эти шаги должны были позволить осуществить продажу и направить средства в бюджет Украины.

Однако, как утверждает экс-глава АРМА, процесс остановился после того, как был отменен первичный арест имущества из-за некачественной подготовки документов для международной правовой помощи. После этого АРМА направила генеральным прокурорам 17 официальных запросов о восстановлении правовых оснований для продажи, но новое решение так и не было легализовано, что сделало аукцион невозможным.

Отдельно Дума обратила внимание, что с сайта АРМА исчезла вся информация о Royal Romance, в частности протоколы, видеообзоры из Хорватии и судебные решения.

"Это сознательное сокрытие, чтобы сделать невозможным получение Украиной более 130 миллионов евро", – заявила она.

Дума подчеркнула, что судно до сих пор находится в Хорватии, а государство, по ее словам, в результате манипуляций теряет около 8 миллиардов гривен, которые могли бы быть направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Отдельно она сообщила, что сегодня, 13 января, в 19:00 на ее YouTube-канале выйдет подробное расследование о том, как АРМА под ее руководством пыталась продать яхту Медведчука.