Как спасти обветренные губы: 'волшебный' домашний скраб из двух ингредиентов

Регулярный уход постепенно уменьшит сухость.

Обветренные губы зимой - знакомая многим проблема, с которой иногда очень трудно справиться. Почти всегда это свидетельствует о недостатке увлажнения и защиты.

Как объясняет City Magazine, из-за отсутствия сальных желез губы быстро теряют влагу, особенно в холодную, ветреную погоду или в помещениях с сухим воздухом. Дополнительно ситуацию ухудшают помада, макияж и привычка бессознательно облизывать губы. Из-за тонкой структуры кожи отмершие клетки накапливаются быстрее, что приводит к шероховатости и микротрещинам.

Одним из самых простых и в то же время эффективных решений может стать натуральный скраб из сахара и меда. Сахар действует как мягкий природный эксфолиант: его мелкие кристаллы деликатно удаляют ороговевшие клетки, не травмируя кожу. К тому же во время массажа он стимулирует кровообращение, благодаря чему губы выглядят лучше.

Мед в этом дуэте отвечает за питание и защиту. Он обладает увлажняющими, успокаивающими и антибактериальными свойствами, помогает удерживать влагу и поддерживает естественное восстановление кожи. Кроме того, после нанесения появляется тонкий защитный слой, который предотвращает дальнейшее пересыхание губ.

Как приготовить скраб для губ в домашних условиях

Смешайте в небольшой миске по одной чайной ложке сахара и меда до однородной, слегка зернистой консистенции. Лучше всего использовать жидкий мед, ведь он более равномерно смешивается с сахаром и легче наносится.

Небольшое количество смеси следует нанести на чистые губы и осторожно массировать круговыми движениями примерно 30 секунд, не нажимая слишком сильно. После этого скраб смывают теплой водой или снимают влажной салфеткой, а завершающим этапом наносят бальзам или каплю натурального масла для закрепления эффекта.

Оптимальная частота такой процедуры - один-два раза в неделю. Чрезмерное отшелушивание может вызвать раздражение, поэтому важно соблюдать меру.

