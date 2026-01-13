Магамедрасулов не вернул в кассу 30 тыс. долл., которые получил за документирование преступления, - экс-прокурор САП

Топ-чиновник НАБУ Руслан Магамедрасулов получил в кассе Бюро 50 тыс. долларов для документирования преступления, а в деле фигурирует только 20 тыс. Разница никто не вернул. Об этом написал прокурор САП в 2020–2024 гг. Станислав Броневицкий.

"Говоряо героях нашего времени, стоит вспомнить дело Госрезерва, в котором детектив Магамедрасулов был старшим группы. Длядокументирования предоставления неправомерной выгоды детектив Магамедрасулов получил из кассы Бюро 50 тысяч долларов США.Однако до"торпеды", а затем до разоблачителя дошло только 20 тысяч, которые и фигурируют в деле.Разница в кассу никто не вернул.Где тридцатка?" – написал экс-прокурор САП.

Если никто деньги не вернет, отметил он, то такие действия можно будет квалифицировать как законченное преступление, если же вернут – то как покушение на преступление.

По словам Броневицкого, делокасалось якобы предоставления неправомерной выгоды главе Госрезерва от руководителя одного из управлений.

"Схема предоставления выгоды была следующая – "торпеда" предоставлял средства начальнику управления, он, в свою очередь – Председателю, который и выступал в данном случае разоблачителем", – сообщил он.

Он напомнил , что послеосвобождения из-под стражи Магамедрасулов успел дать немало интервью, в которыхвыстраивалсяего образ одного из ключевых борцов с коррупцией.

"Показательнымбыло и количество привлеченных СМИ, синхронный интерес разных редакций к интервью, активное освещение каждого процессуального шага и призывы с предложениями присвоить детективу звание Героя Украины.Таким образом, создавался медийный бэкграунд о том, что Магамедрасулова преследовали именно из-за мести за его принципиальную позицию", – отметил экс-прокурор.

По его словам, именно он "непосредственно занимался установкой необходимой техники в нужных местах", чтобы коллеги могли зафиксировать всех фигурантов схемы в рамках спецоперации "Мидас".

Но, подчеркнул он, в медийном шуме как-то незаметнозатерялисьэпизоды деятельности и-детектива, окоторых предпочитают вообще забыть. К ним органично добавились и тесные связи Магамедрасулова с директором НАБУ Клименко , и дружеские отношения на фоне отдельных уголовных производств и внутренних расследований, которые со временем странным образом "затухали", – подытожил Броневицкий.

Ранее эксперты обращали внимание на то, что из топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова активно делают "спасителя нации". Но, по их мнению, его ждет судьба Савченко, Семенченко и других, в которых разочаровались украинцы.

