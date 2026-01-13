Магамедрасулов не вернул в кассу 30 тыс. долл., которые получил за документирование преступления, - экс-прокурор САП

Топ-чиновник НАБУ Руслан Магамедрасулов получил в кассе Бюро 50 тыс. долларов для документирования преступления, а в деле фигурирует только 20 тыс. Разница никто не вернул. Об этом написал прокурор САП в 2020–2024 гг. Станислав Броневицкий.

"Говоряо героях нашего времени, стоит вспомнить дело Госрезерва, в котором детектив Магамедрасулов был старшим группы. Длядокументирования предоставления неправомерной выгоды детектив Магамедрасулов получил из кассы Бюро 50 тысяч долларов США.Однако до"торпеды", а затем до разоблачителя дошло только 20 тысяч, которые и фигурируют в деле.Разница в кассу никто не вернул.Где тридцатка?" – написал экс-прокурор САП.

Если никто деньги не вернет, отметил он, то такие действия можно будет квалифицировать как законченное преступление, если же вернут то как покушение на преступление.

По словам Броневицкого, делокасалось якобы предоставления неправомерной выгоды главе Госрезерва от руководителя одного из управлений.

"Схема предоставления выгоды была следующая – "торпеда" предоставлял средства начальнику управления, он, в свою очередь – Председателю, который и выступал в данном случае разоблачителем", – сообщил он.

Он напомнил, что послеосвобождения из-под стражи Магамедрасулов успел дать немало интервью, в которыхвыстраивалсяего образ одного из ключевых борцов с коррупцией.

"Показательнымбыло и количество привлеченных СМИ, синхронный интерес разных редакций к интервью, активное освещение каждого процессуального шага и призывы с предложениями присвоить детективу звание Героя Украины.Таким образом, создавался медийный бэкграунд о том, что Магамедрасулова преследовали именно из-за мести за его принципиальную позицию", – отметил экс-прокурор.

По его словам, именно он "непосредственно занимался установкой необходимой техники в нужных местах", чтобы коллеги могли зафиксировать всех фигурантов схемы в рамках спецоперации "Мидас".

Но, подчеркнул он, в медийном шуме как-то незаметнозатерялисьэпизоды деятельности и-детектива, окоторых предпочитают вообще забыть. К ним органично добавились и тесные связи Магамедрасулова с директором НАБУ Клименко , и дружеские отношения на фоне отдельных уголовных производств и внутренних расследований, которые со временем странным образом "затухали", – подытожил Броневицкий.

Ранее эксперты обращали внимание на то, что из топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова активно делают "спасителя нации". Но, по их мнению, его ждет судьба Савченко, Семенченко и других, в которых разочаровались украинцы.

