Эксперт раскрыл, как Беларусь причастна к атакам 'Шахидов' по Украине

Беларусь предоставляет россиянам частотный ресурс для управления дронами и воздушное пространство, отметил Хазан.

На количество сбитых вражеских БПЛА в Украине влияет то, что Россия активно использует для атаки воздушное пространство Беларуси. Об этом в эфире канала Киев24 сказал президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан.

"Используется частично воздушное пространство Беларуси и электронные средства, расположенные на территории страны. Руководители этого государства, по сути, позволяют военным РФ использовать частотный ресурс, принадлежащий Республике Беларусь, для того, чтобы управлять дронами", - сказал эксперт.

По его словам, это "лишний раз доказывает, что к вооруженной агрессии против Украины на разных этапах присоединялась и присоединяется Республика Беларусь".

"Если бы управление (дронами, - ред.) осуществлялось из Российской Федерации - это одно, если он выполняет полет в автоматическом режиме - это совсем другое, а если им управляют из Республики Беларусь - это третье. И здесь должны быть применены различные средства сил ПВО, чтобы уничтожить эту воздушную цель", - отметил Хазан.

Он пояснил, что к тому же Украина не имеет необходимых возможностей для сбивания этих дронов:

"Мы знаем, что у нас нет необходимого количества - 120% - возможностей противодействия дронам. Например, летит 100 целей, то для сбивания нужно 120 средств".

Участие Беларуси в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, Беларусь отправила в РФ эшелон военной техники для базы резерва танков. По данным сообщества железнодорожников Беларуси, перевозки продолжались с апреля по сентябрь 2025 года и носили системный характер. Было отправлено не менее 31 вагона с военной техникой, которая направлялась к центральной базе резерва танков вооруженных сил РФ.

Они рассказали о нескольких зафиксированных эпизодах перевозки. В частности, была отправка эшелона со станции Борисов Белорусской железной дороги. Отправителем выступил 814-й центр технического обеспечения Минобороны Беларуси. Маршрут перевозки и пункт назначения указывали на передачу техники со складов Беларуси непосредственно в интересах российской армии.

Другая масштабная военная перевозка связана с подразделениями противовоздушной обороны Беларуси. Со станции Полоцк был отправлен эшелон от 377-го зенитного ракетного полка ВС и ПВО РБ. Поезд следовал до станции Онохой Восточно-Сибирской железной дороги в России. В составе эшелона была 31 платформа с военной техникой и один вагон с комплектующими. Вероятно, груз состоял из элементов зенитных ракетных комплексов.

Целью отправки был капитальный ремонт и техническое обслуживание на российских ремонтных предприятиях.

