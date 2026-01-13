Цветы часто ассоциируются с весной, однако некоторые комнатные растения способны радовать цветением даже в зимние месяцы.

Если вы ищете, какие комнатные растения цветут зимой в квартире, предлагаем подборку из семи цветков, которые даже в холодное время способны оживить интерьер своими яркими красками и пышной листвой. Именно эти растения рекомендуют эксперты-ботаники, отмечая, что они хорошо растут и цветут даже при низких температурах.

Какой цветок расцветает зимой - выбор растения, которое по природе цветет именно в зиму

Как рассказали эксперты из популярного журнала "Real Simple", под критерий "зимних растений" подпадают как вечнозеленые виды, продолжающие фотосинтез круглый год, так и цветущие конкретно в холодное время года.

Сперва, пройдемся по второму типу - какие цветы цветут зимой на подоконнике по своей природе.

Шлюмбергера декабрьская

Шлюмбергера, известная как рождественский кактус, - небольшой род тропических кактусов из влажных тропических районов юго-восточной Бразилии. Особенно ценится за зимнее цветение. "Растение хорошо развивается при ярком рассеянном или умеренном непрямом свете, но не переносит длительного прямого солнечного воздействия", - отмечает эксперт "The Sill" Парис Лаликата.

Поливайте ее каждые одну-две недели, давая почве просохнуть хотя бы наполовину между поливами. Но во время цветения растению полезна повышенная влажность, поэтому, если есть увлажнитель, держите его рядом.

Пуансеттия, или "Рождественская звезда"

Пуансеттия - это зимний комнатный цветок, одно из самых популярных растений сезона, особенно в период праздников. Её ярко-красные "цветы" на самом деле являются листьями - прицветниками. "Настоящие цветы - это желтые лепестки в центре", – поясняет Лаликата.

Пуансеттия хорошо растет при умеренном или ярком рассеянном свете, но не переносит прямого солнца, кроме утреннего с восточного окна.

Поливайте её каждые одну-две недели, позволяя почве подсохнуть между поливами, растение нормально переносит среднюю комнатную влажность.

Нарцисс "Пейпервайт" (Нарцисс бумаговидный)

Так называемый "бумажный" нарцисс - это ароматное комнатное растение, которое лучше всего цветет ранней зимой. "Пейпервайт" - идеальный вариант, если вы ищете, какие цветы цветут в январе.

Его луковицы предпочитают яркий рассеянный свет и требуют минимального ухода. Уровень воды следует поддерживать чуть ниже основания луковицы, чтобы предотвратить гниение.

При правильном уходе яркие белые цветы и нежный аромат появляются уже через четыре-шесть недель.

Цикламен

Цикламен ценится как за красивую листву, так и за цветение - цветки могут быть розовыми, фиолетовыми, красными или белыми.

Лаликата рекомендует размещать растение при среднем или ярком рассеянном свете либо утреннем прямом солнце. Низкое освещение, например с северного окна, не подходит, лучше восточное или слегка затемненное западное. "Позвольте почве просохнуть наполовину между поливами и избегайте попадания воды на листья", - объясняет эксперт.

Круглогодичные цветы и растения - что может цвести зимой, весной, летом и осенью

Теперь перечислим самые популярные вечнозеленые растения, то есть, какие комнатные растения цветут круглый год.

Мирная лилия

Мирная лилия - классическое комнатное растение, известное белыми цветками, которые появляются даже в самые холодные зимние месяцы.

Растение неприхотливо, хорошо растет при среднем или ярком рассеянном свете и требует поддержания почвы слегка влажной, поэтому поливайте его, когда верхний слой подсохнет на один дюйм.

Африканская фиалка

Популярный зимний комнатный цветок, ценимый за яркие бутоны и способность длительно и непрерывно цвести.

Лаликата рекомендует размещать фиалку при среднем или ярком рассеянном свете либо утреннем прямом солнце для полноценного роста и цветения, поскольку при недостатке света растение не зацветает.

Почву следует просушивать примерно наполовину между поливами, а лучший способ полива - снизу, чтобы не намочить листья и избежать гниения сердцевины. Фиалки хорошо растут при нормальной влажности воздуха, но повышенная им всё же полезнее.

Орхидея фаленопсис

Фаленопсис, или "Мотылек", известен красивыми и долговечными цветками, которые при правильном уходе могут радовать до двух-трех месяцев. "Селекционеры умеют регулировать цикл цветения, поэтому в магазинах можно найти цветущую орхидею круглый год, даже зимой", - говорит Лаликата.

Орхидеи предпочитают яркий рассеянный свет, но могут переносить умеренный непрямой свет или утреннее солнце с восточного окна. Поливать следует каждые одну-две недели, позволяя субстрату просохнуть между поливами.

Если растение в декоративном кашпо, после полива выливайте лишнюю воду.

