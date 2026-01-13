РФ хочет разорвать энергосистему между берегами: эксперт дал неутешительный прогноз по свету

Оккупанты мечтают заставить Украину капитулировать.

В течение зимы украинцам не стоит ожидать существенного улучшения ситуации с обеспечением электроэнергией. Об этом в эфире канала "Киев24" предупредил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"На сегодняшний день большинство районов Киева находятся без электрической энергии. Кроме того, дополнительно нет отопления – сейчас уже и в Святошинском районе. Мы видим, что с каждым разом, с каждым ударом ситуация ухудшается. А не может быть по-другому. Система не может выдержать постоянные удары, как бы энергетики ни ремонтировали. Позитива, что наша энергосистема в течение зимы будет улучшать свою работу, – у меня нет такой иллюзии", – говорит Омельченко.

Эксперт отметил, что действия врага вполне предсказуемы и их можно было спрогнозировать еще несколько месяцев назад.

"Россияне хотят отрезать левый берег от правого в энергетической системе, отделить Одесский регион. Они это делают для того, чтобы дестабилизировать энергетическую систему, чтобы люди остались без тепла и электрической энергии. Чтобы в стране возник хаос, политическая дестабилизация, начали давить на власть, чтобы заставить власть идти на те условия, которые предложил Путин. Все это было вполне прогнозируемо", – подчеркивает специалист.

Поэтому сейчас украинцам нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, чтобы не позволить российским оккупантам достичь своих целей.

"Надо стоять и не поддаваться на ботов, которые призывают к согласию на капитуляцию, по факту. Капитуляция будет означать еще больше жертв, мы это прекрасно понимаем. Нет другого выбора, надо бороться", – констатирует Омельченко.

Что касается Киева, который сейчас из крупных городов находится в наиболее уязвимой ситуации с электро- и теплоснабжением, Омельченко отмечает следующее. Задействованные сейчас модульные котельные способны исправить проблемы столицы лишь частично. А властям на всех уровнях нужно было лучше подготовиться к зимним вызовам.

"И государственная власть, и военная администрация, и киевская администрация просто были обязаны обеспечить хотя бы минимум критической инфраструктуры. Это теплоснабжение, электрическая энергия для водоканалов, электротранспорта. Совершенно возможно было подготовить альтернативные источники", – указывает Омельченко.

По словам члена комитета Рады по вопросам энергетики Сергея Нагорняка, сейчас враг пытается последовательно лишить украинские города-миллионники электро-, тепло- и водоснабжения. На полное же восстановление энергосистемы стране может понадобиться год-полтора.

Из-за последствий российских ударов, которые накладываются на сильные морозы, часть торговых сетей заявила о перебоях в работе или временном закрытии некоторых своих магазинов.

