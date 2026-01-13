Samsung показала самый доступный смартфон с 6-летней поддержкой: что он умеет

Внешне он почти не отличается от Galaxy A06 5G, но получил несколько заметных улучшений.

Samsung без громких анонсов представила Galaxy A07 5G, который стал самым доступным 5G-устройством в линейке бренда. Внешне он почти не отличается от Galaxy A06, однако получил несколько заметных улучшений, пишет Android Authority.

В первую очередь, это 6,7-дюймовый IPS LCD-дисплей с частотой обновления 120 Герц вместо 90 Гц. Разрешение экрана и непривлекательный U-образный вырез остались нетронутыми. Также утверждается, что дисплей обеспечивает 800 нит в режиме максимальной яркости.

Главной особенностью новинки стала расширенная программная поддержка: Galaxy A07 5G получит шесть обновлений операционной системы. Смартфон выходит с One UI 8 на базе Android 16, что позволит получать обновления до Android 22, превзойдя даже некоторые флагманские модели. Для сравнения, предшественник Galaxy A06 5G поддерживался всего 4 года.

Аппаратная начинка в основном повторяет прошлогоднюю: чипсет MediaTek Dimensity 6300, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения microSD до 2 ТБ. Емкость батареи осталась 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 25 Вт. Камеры также практически не изменились – главный модуль на 50 МП повторяет прошлогодний сенсор.

В дизайне произошли лишь косметические изменения: более тонкая боковая рамка, яркий светло-фиолетовый цвет корпуса и новая конструкция заднего блока камер. Samsung Galaxy A07 5G в конфигурации с 4 Гбайт памяти оценили в 175 долларов, а версию с 6 Гбайт – $190.

Напомним, на днях в Украине впервые запустили 5G-связь. Основное преимущество этой технологии – скорость передачи данных, которая составляет около 500 Мбит/с на абонента.

Ранее стало известно, что Apple вернула себе титул главного производителя смартфонов в мире, впервые с 2011 года обойдя Samsung. Основной причиной смены лидера называют успешный релиз iPhone 17, а также отличные показатели 16-й линейки.

