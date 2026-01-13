Доллар и евро отошли от исторических максимумов: какой официальный курс валют на среду

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,32 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 14 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора , по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,32 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,13/43,17 грн/долл., а евро - 50,34/50,37 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 13 января, подорожал на 15 копеек и составляет 43,53 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 17 копеек на предыдущем уровне и составляет 50,87 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,15 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 13 января, подорожал на 18 копеек и составляет 43,48 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 50,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,88 гривни, а евро - по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

