Украинские звезды массово делятся снимками с 2016 года - некоторых трудно узнать (фото)

Этот тренд уже некоторое время "разрывает" сеть.

В сети завирушился новый популярный тренд - люди массово публикуют свои снимки 2016 года, вспоминая, как выглядели 10 лет назад. К флешмобу присоединились и украинские звезды.

Телеведущая, журналистка и блогерша Маша Ефросинина опубликовала в своем Instagram-аккаунте целую серию старых снимков, на которых предстает в разных образах. Рядом с ней можно увидеть Надю Дорофееву, Виталия Козловского, Монатика, Екатерину Осадчую и Ирину Билык. Также блогерша показала архивные фото со своим мужем и детьми.

К флешмобу присоединилась и коллега Ефросининой - певица Оля Полякова. "А вот и мой 2016. Столько событий, столько жизни и такая разная я", - написала она, добавив множество фото с того года.

Актер и главный герой 14 сезона реалити "Холостяк" Тарас Цимбалюк также не прошел мимо этого тренда, опубликовав снимки в образах, которые он воплощал в кино в 2016 году.

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вспомнила, что в 2016-м она была судьей на шоу "X-Factor", ведущей "Евровидения", а также дала сольные концерты и снялась для обложек известных журналов:

"Какой крутой тренд, вспомнить себя 10 лет назад".

Актриса театра и кино Екатерина Кузнецова показала в Instagram кадры не только фотосессий, но и обычных встреч со своими друзьями и родными.

А украинская телеведущая Анита Луценко призналась, что была поражена при просмотре старых фотографий. "Шок! Повелась на тренд 2016 (10 лет назад) и фотоархив меня поразил. Вот я дала, вот я мастер преображений", - написала тренер.

Напомним, ранее архивным снимком из 2016 года фанатов удивил Юрий Каплан, более известный как Валентин Стрикало.

