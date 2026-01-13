Киев продолжает мерзнуть: какая температура будет в столице 14 января

В среду, 14 января, киевлян ждет морозная зимняя погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут -15°...-11°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Атмосферное давление немного пониженное, но стабильное, 752-753 мм ртутного столба. Ветер будет несильный, 5-8 м/с.
Погода 14 января
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -14°, днем -5°, небольшой снег.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -5°, небольшой снег.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.
В Тернополе 14 января ночью будет -15°, днем -6°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°, небольшой снег.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -14°, днем -5°, небольшой снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -9°, днем -2°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -14°, днем -5°, небольшой снег.
В Виннице завтра будет -15°...-7°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду ночью будет -17°, днем -8°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -19°...-10°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -5°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-7°.
В Одессе 14 января - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -2°.
В Херсоне в среду ночью будет -9°, днем -2°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -10°, днем -3°.
В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -20°, а днем -10°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -7°.
В Днепре температура ночью будет -11°, днем -4°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -4°...+1°, небольшой снег.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -6°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -8°, днем -4°.