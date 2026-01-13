Малюк заявил, что остается в СБУ, и пообещал новую 'бавовну'

По его словам, "бавовна" будет гореть, пока россияне не остановят войну.

Василий Малюк заявил, что уходит с поста главы Службы безопасности Украины, но остается в системе Службы, пообещав продолжать борьбу за Украину. Об этом говорится в его колонке на 24 канале.

По его словам, благодаря Службе безопасности прекрасное украинское слово "бавовна" получило новый смысл.

Видео дня

"И я подчеркиваю: оно горело, горит и будет гореть, пока россияне не остановят войну против Украины. Мы проводили уникальные спецоперации, которым аплодировал весь мир. Воплощали в реальность то, что раньше казалось фантастикой. Делали невозможное возможным. Переламывали ход войны. А нашим оперативным замыслам завидовали даже голливудские сценаристы", - отметил он.

По словам Малюка, бесспорно, самой громкой стала спецоперация "Паутина" – удар по стратегической авиации России, от которого противник до сих пор не оправился. Также трижды эффективно атаковали символ путинизма – Крымский мост.

"Морские дроны СБУ – Sea Baby – стали настоящим кошмаром для российского флота. Наши морские дроны вывели из строя 11 российских кораблей. В конце концов, флот России сбежал из Севастополя и вынужден скрываться в других портах. Россия потеряла доминирование в Черном море", – заявил он.

Также Малюк напомнил, что недавно наша новейшая разработка – подводный морской дрон Sub Sea Baby – "посетил бухту Новороссийска и успешно поразил субмарину россиян".

"Я ухожу с должности, но не из СБУ. Остаюсь в системе Службы и буду работать на благо народа и государства. Буду прилагать все усилия, чтобы Украина была сильной и независимой, а украинцы – наконец обрели справедливый мир", – резюмировал он.

Увольнение Малюка

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 января, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

В парламент не внесена новая кандидатура на эту должность. На сегодняшний день временным исполняющим обязанности главы СБУ назначен Евгений Хмара. В то же время у депутатов нет уверенности, что его кандидатура будет предложена на должность руководителя этой спецслужбы.

Вас также могут заинтересовать новости: