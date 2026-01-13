Известная певица из РФ рассказала, как 'борется' за украинское гражданство

Певица Юлия Юрина из группы "Yuko", которая является гражданкой России и долгое время пытается получить украинский паспорт, рассказала, на каком этапе находится этот процесс.

В интервью BLIK.ua артистка призналась, что уже несколько раз подавала документы в Государственную миграционную службу, однако ей постоянно отвечали, что пакет бумаг неполный. Пока Юлия занималась оформлением дополнительных документов, в службе принимали новые правила, поэтому ей приходилось начинать все с нуля:

"Дальше я уже настолько замучила миграционщиков, что они выложили у себя на Facebook, каким образом Юлия Юрина может получить гражданство. Там всего 4 пункта. Одним из них является пункт о государственном интересе для Украины. И для того, чтобы доказать, что я важна для Украины, за меня должно поручиться какое-то министерство. В моем случае это Министерство культуры".

По словам певицы, более года назад она подала запрос в Минкульт, а через полгода ей ответили, что ее вопросом занимаются "заинтересованные" органы, поэтому нужно подождать ответа.

"С тех пор ничего нового. Я обращалась к нескольким нардепам с просьбой подать обо мне запрос в Минкульт. Некоторые из них обещали мне это сделать, чтобы сдвинуть эту историю с места. Наверное, если я физическое лицо, то меня можно проигнорировать. Если же запрос поступает уже от нардепа, то его уже невозможно проигнорировать и нужно дать официальный ответ", - добавила Юрина.

Последний раз девушка обращалась 3-4 месяца назад, а затем - в декабре 2025 года. Чиновники министерства, которым она звонила, постоянно просили перезвонить на следующий день:

"Мое текущее состояние получения гражданства - это "перезвоните завтра".

