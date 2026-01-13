Более 600 ремонтных бригад ДТЭК непрерывно устраняют последствия обстрелов

629 ремонтных бригад компании ДТЭК непрерывно работают над ремонтом энергетического оборудования, поврежденного в результате обстрелов.

Об этом сообщает ДТЭК.

"629 бригад ДТЭК работают без перерыва, чтобы бороться с темнотой. Несмотря на морозы, истощение, постоянный риск повторных обстрелов", - говорится в сообщении.



Энергетики приступают к работам сразу же, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 2 млн семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских атак.

