Без США ничего не будет: G7 будет добиваться от Трампа гарантий для Украины, – FT

Встреча лидеров Италии, Германии, Франции, Канады, Великобритании и президента Еврокомиссии с президентом США должна состояться на следующей неделе в Давосе.

Союзники Украины из "Большой семерки" проведут встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заручиться его личной поддержкой в отношении гарантий безопасности для Украины после введения режима прекращения огня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех осведомленных чиновников.

Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады, Великобритании, а также президент Европейской комиссии планируют посетить встречу президента США Трампа и президента Украины Владимира Зеленского во время проведения на следующей неделе Всемирного экономического форума в Давосе.

В частности, чиновники согласовывают детали встречи, которая должна состояться в среду, 21 января. К саммиту могут присоединиться и другие лидеры из стран, входящих в Коалицию желающих и поддерживающих Украину. Советники по вопросам национальной безопасности из стран Коалиции желающих тоже планируют провести отдельную встречу.

Как отмечает издание, на встрече лидеров в Давосе будут добиваться одобрения от Трампа тех договоренностей, которые были согласованы при участии его специальных представителей на прошлой неделе в Париже. Эти гарантии считаются критически важными для обеспечения того, чтобы Россия не возобновила войну после прекращения огня.

В то же время в европейских столицах обеспокоены уровнем личной приверженности Трампа делу поддержки Украины после того, как будет установлен вероятный режим прекращения огня. Эта обеспокоенность связана с рядом резких пророссийских заявлений Трампа о войне, сделанных в течение последнего года.

После встречи в Париже специальный представитель Трампа Стив Виткофф сообщил, что протоколы безопасности для Украины практически завершены. По его словам, эти гарантии "настолько сильны, как никто никогда не видел". Также Виткофф заверил, что президент Трамп "не отказывается от своих обязательств".

В состав американской делегации в Давосе должны войти Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и государственный секретарь Марко Рубио.

"Без США ничего из этого не произойдет. До сих пор непонятно, как к этому на самом деле относится Трамп", – сообщил привлеченный к переговорам европейский чиновник, говоря об обязательствах Великобритании и Франции разместить войска в Украине после введения прекращения огня.

Встреча в Давосе и гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, на встрече в Давосе Зеленский и Трамп должны заключить соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

6 января в Париже состоялась встреча лидеров стран-участниц Коалиции желающих с участием Владимира Зеленского и представителей администрации президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

По итогам встречи было заявлено, что США должны взять на себя руководство в рамках механизма мониторинга и контроля за соблюдением режима прекращения огня. Также договорено поддержать долгосрочное обеспечение Украины вооружением для ее обороны.

Вместе с тем стало известно, что Великобритания и Франция готовы создать в Украине военные хабы в том случае, если произойдет реальное прекращение огня в войне России против Украины. Кроме того, Франция и Великобритания готовы развернуть многонациональные силы в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат" для поддержания мира.

