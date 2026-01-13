Элайджа Вуд отреагировал на слухи о возвращении Фродо в 'Охоте на Голлума'

Актер признается, что с нетерпением ждет фильм.

Американский актер Элайджа Вуд прокомментировал слова Иэна Маккеллена о возможном воссоединении Фродо и Гэндальфа в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума".

Как передает ScreenRant, во время панели на FAN EXPO New Orleans актер не подтвердил и не опроверг свое участие в проекте, однако с юмором заметил, что "волшебнику можно доверять", признавшись, что очень увлечен будущим фильмом:

"Я не имею права это подтверждать. Я очень взволнован этим фильмом. Я считаю, что это действительно творческое возвращение группы. Многие творческие руководители отделов вернулись и снова работают в этой сфере. Филиппа [Бойенс], кажется, является соавтором сценария и продюсером. Это действительно возвращение основной оригинальной группы, чтобы рассказать историю, которая будет похожа на действительно интересное исследование персонажа, которого мы все так любим".

Вуд также подчеркнул, что рад видеть Энди Серкиса в роли режиссера. По его мнению, это чрезвычайно логичное решение, ведь Серкис много лет олицетворял Голлума и глубоко понимает этого персонажа.

"Я в восторге. Это будет замечательно. И я с нетерпением жду, чтобы увидеть... Я знаю, что они намерены снимать другие фильмы в этой вселенной. И это захватывающе. Интересно посмотреть, к чему это приведет", - добавил актер.

Съемки фильма "Охота на Голлума" должны начаться в мае, а премьера ленты запланирована на 17 декабря 2027 года. Известно, что события фильма будут разворачиваться после празднования 111-го дня рождения Бильбо Бэгинса и до отъезда Фродо из Шира.

