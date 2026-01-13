Погреться и не только: названы лучшие места Европы для весеннего отпуска

Пока Украина вместе со всей Европой потерпает от лютых морозов и снегопадов, многие люди начинают задумываться об весеннем отпуске – чтобы погреться и не только.

Крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet назвало 13 лучших направлений Европы для посещения этой весной, разбив их при этом по месяцам.

Куда поехать в марте 2026

  • Алгарве, Португалия: для йоги, серфинга и пеших прогулок.
  • Майорка, Испания: для наслаждения весенним цветением деревьев.
  • Пелопоннес, Греция: для осмотра древних достопримечательностей без изнуряющей жары.
  • Стамбул, Турция: для весеннего сити-брейка.

Куда поехать в апреле 2026

  • Озеро Маджоре, Италия: для элегантного отдыха.
  • Азорские острова, Португалия: для наблюдения за дикой природой и животными.
  • Лошинь, Хорватия: для активного отдыха на природе.
  • Лас-Альпухаррас, Испания: для изучения живописных деревень.
  • Кекенхоф, Нидерланды: для наблюдения за цветением тюльпанов

Куда поехать в мае 2026

  • Коннемара, Ирландия: для живописной автомобильной поездки.
  • Долина Луары, Франция: для гурманов.
  • Фарерские острова: для наслаждения потрясающими пейзажами.
  • Босния и Герцеговина: лучшее место, где можно найти всего понемногу.

Другие идеи для путешествий в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее издание о путешествиях и развлечениях Time Out признало столицу Боснии и Герцеговины Сараево лучшим бюджетным направлением для европейского сити-брейка в этом году.

В свою очередь издание Euronews Travel назвало замечательные города, которыми можно заменить самые "горячие" точки Европы, не потеряв при этом в качестве отдыха.

