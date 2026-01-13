Погреться и не только: названы лучшие места Европы для весеннего отпуска

Также эксперты назвали лучший месяц для посещения каждого из них.

Пока Украина вместе со всей Европой потерпает от лютых морозов и снегопадов, многие люди начинают задумываться об весеннем отпуске – чтобы погреться и не только.

Крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet назвало 13 лучших направлений Европы для посещения этой весной, разбив их при этом по месяцам.

Куда поехать в марте 2026

Алгарве, Португалия: для йоги, серфинга и пеших прогулок.

Майорка, Испания: для наслаждения весенним цветением деревьев.

Пелопоннес, Греция: для осмотра древних достопримечательностей без изнуряющей жары.

Стамбул, Турция: для весеннего сити-брейка.

Куда поехать в апреле 2026

Озеро Маджоре, Италия: для элегантного отдыха.

Азорские острова, Португалия: для наблюдения за дикой природой и животными.

Лошинь, Хорватия: для активного отдыха на природе.

Лас-Альпухаррас, Испания: для изучения живописных деревень.

Кекенхоф, Нидерланды: для наблюдения за цветением тюльпанов

Куда поехать в мае 2026

Коннемара, Ирландия: для живописной автомобильной поездки.

Долина Луары, Франция: для гурманов.

Фарерские острова: для наслаждения потрясающими пейзажами.

Босния и Герцеговина: лучшее место, где можно найти всего понемногу.

Другие идеи для путешествий в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее издание о путешествиях и развлечениях Time Out признало столицу Боснии и Герцеговины Сараево лучшим бюджетным направлением для европейского сити-брейка в этом году.

В свою очередь издание Euronews Travel назвало замечательные города, которыми можно заменить самые "горячие" точки Европы, не потеряв при этом в качестве отдыха.

