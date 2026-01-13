Погреться и не только: названы лучшие места Европы для весеннего отпуска

Пока Украина вместе со всей Европой потерпает от лютых морозов и снегопадов, многие люди начинают задумываться об весеннем отпуске – чтобы погреться и не только.
Крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet назвало 13 лучших направлений Европы для посещения этой весной, разбив их при этом по месяцам.
Куда поехать в марте 2026
- Алгарве, Португалия: для йоги, серфинга и пеших прогулок.
- Майорка, Испания: для наслаждения весенним цветением деревьев.
- Пелопоннес, Греция: для осмотра древних достопримечательностей без изнуряющей жары.
- Стамбул, Турция: для весеннего сити-брейка.
Куда поехать в апреле 2026
- Озеро Маджоре, Италия: для элегантного отдыха.
- Азорские острова, Португалия: для наблюдения за дикой природой и животными.
- Лошинь, Хорватия: для активного отдыха на природе.
- Лас-Альпухаррас, Испания: для изучения живописных деревень.
- Кекенхоф, Нидерланды: для наблюдения за цветением тюльпанов
Куда поехать в мае 2026
- Коннемара, Ирландия: для живописной автомобильной поездки.
- Долина Луары, Франция: для гурманов.
- Фарерские острова: для наслаждения потрясающими пейзажами.
- Босния и Герцеговина: лучшее место, где можно найти всего понемногу.
Другие идеи для путешествий в 2026 году
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее издание о путешествиях и развлечениях Time Out признало столицу Боснии и Герцеговины Сараево лучшим бюджетным направлением для европейского сити-брейка в этом году.
В свою очередь издание Euronews Travel назвало замечательные города, которыми можно заменить самые "горячие" точки Европы, не потеряв при этом в качестве отдыха.
