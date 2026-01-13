Тимоти Шаламе обратился к украинцам, но они не оценили (видео)

В сети считают, что слова актера трудно считать обращением.

Известный американо-французский актер и продюсер Тимоти Шаламе ("Интерстеллар", "Назови меня своим именем", "Дюна") озадачил украинцев своим обращением.

United24 Media обнародовало видео, на котором актера спрашивают, хочет ли он что-то сказать своим украинским поклонникам, которые вскоре смогут увидеть в кино спортивную трагикомедию "Марти Суприм. Гений комбинаций" с ним в главной роли. Актер ответил кратко:

"Круто. Спасибо всем, кто посмотрел фильм в Киеве. Привет всем!".

В комментариях украинцы иронизируют над "силой" такого сообщения для людей, которые переживают полномасштабное вторжение:

"Похоже, ему все равно. Спасибо, что не сказал ничего, обращаясь к нам, Тимоти".

"Я не думаю, что его это волнует".

"Какое сильное обращение".

"Да, ему действительно все равно, но все равно...".

"Это обращение сейчас с нами в одной комнате?".

"Ощущение, будто мы живем в разных вселенных. Такое нереальное".

"Такое впечатление, что он наоборот хотел закрыть эту тему".

"Если бы его спросили о какой-то Москве, он бы то же самое сказал".

Напомним, на вручении премии "Золотой глобус" Тимоти Шаламе отметили за лучшую мужскую роль в фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций", где он сыграл профессионального игрока в настольный теннис.

