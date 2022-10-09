Единственный маршрут, которым они могут сбежать с временно оккупированной территории в РФ, - это через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь.

Коллаборанты и предатели в панике, началось активное движение их со стороны Крыму в Бердянск, а затем в РФ.

Об этом сообщил мэр города Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона 8 октября, комментируя вопрос о том, как коллаборанты и предатели отреагировали на сегодняшние события на Крымском мосту.

"Мелитополь географически всегда был воротами в Крым миллионы туристов ежегодно проезжали через Мелитополь и направлялись в Крым. А сегодня также десятки тысяч не туристов, а коллаборантов и предателей, используют Мелитополь в обратном направлении - из Крыма, потому что бегут. Мы видим панику среди них. У нас началось значительное движение со стороны Крыма в Бердянск. Потому что, единственный сейчас маршрут, как можно выехать с временно оккупированной территории, - это через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, а затем на территорию РФ. Поэтому сегодня это направление загружен, большое количество автомобилей выехала из Крыма и едет напрямую в РФ", - рассказал Федоров.

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Он добавил, что также панику у коллаборантов и предателей вызвали взрывы, которые звучали в Мелитополе.

"Это также обусловлено тем, что в городе Мелитополе были взрывы и 7 октября вечером, в одном из районов города Мелитополя, был громкий взрыв. И утром это продолжилось, когда на складах боеприпасов рашистов в Родионовке начались взрывы и детонация, которая продолжалась в течение нескольких часов", - сказал Федоров.

Подрыв Крымского моста: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста возникла сильная пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим.

Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста осложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным 8 октября в результате взрывов и пожара Крымским мостом восстановлено.

Ранее глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

Также 8 октября, утром, мэр города Мелитополя сообщил, о том, что ночью в городе раздался взрыв и отметил, что подробности взрыва уточняются.

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