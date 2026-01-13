Настя Каменских впервые показалась в сети после новостей из больницы (фото)

Певица опубликовала фото и видео.

Украинская певица Настя Каменских, известная как NK, вышла на связь с подписчиками в соцсети впервые после того, как сообщила о своей госпитализации и раскрыла ее причину.

В своем Instagram в stories она опубликовала фото и короткое видео с собой.

Снимком исполнительница дала понять, что уже может заниматься спортом, а роликом – что в прекрасном настроении.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Настя Каменских оказалась под капельницей в больнице после того, как начала голодовку для "перезагрузки тела".

"Думала, что утро будет другим. Главное - всегда оставаться в хорошем настроении. Не связывайте это с голоданием, хотя врач попросил меня сойти с дистанции ради накопления сил", - отмечала она.

Чуть позже певица рассказала, что попала в больницу не из-за голода, хотя и врач посоветовал ей сойти с дистанции:

"Конечно, я расстроилась, что не довела дело до конца, но я доверяю Вселенной. Меню на сегодня - персиковый сок и тарелка постного овощного супа. Выход должен быть очень мягким".

