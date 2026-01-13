Почему оливковое масло нужно употреблять ежедневно: ученые назвали 3 доказанных преимущества продукта

Недаром это масло - ключевой элемент популярной средиземноморской диеты

Оливковое масло, особенно первого холодного отжима (extra-virgin), имеет существенные преимущества для здоровья и является одним из ключевых элементов популярной средиземноморской диеты. О его пользе свидетельствует ряд научных исследований, пишет The New York Times.

Отмечается, что этот продукт содержит большое количество жирных кислот и полезных для здоровья растительных соединений - полифенолов. Именно они делают его мощным противовоспалительным средством с долгосрочным положительным эффектом.

Видео дня

Исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, свидетельствует, что употребление оливкового масла может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных болезней и даже преждевременной смерти, особенно если оно является частью средиземноморской диеты.

Исследовательница по питанию из Университета RMIT в Мельбурне (Австралия) Кэтрин Итсиопулос, которая изучает оливковое масло, отметила, что оно является одним из "ключевых факторов" пользы средиземноморской диеты. По ее словам, это "самый здоровый тип жира", который можно использовать в рационе. При этом ученый ссылается на исследование, опубликованное в MDPI.

Издание назвало три преимущества оливкового масла для организма.

1. Поддерживает здоровье сердца

Издание пишет, что среди всех масел оливковое имеет одну из самых высоких концентраций мононенасыщенных жиров и полифенолов. Эти соединения, в частности олеиновая кислота, помогают уравновешивать уровень холестерина, снижать артериальное давление и поддерживать здоровье сердца в долгосрочной перспективе.

В крупном клиническом исследовании 2018 года, опубликованном в The New England Journal of Medicine, у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые придерживались средиземноморской диеты с добавлением оливкового масла первого отжима (не менее четырех столовых ложек в день), снизился риск инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых причин на 30% по сравнению с теми, кто придерживался низкожирной диеты.

"Даже несколько столовых ложек оливкового масла в день могут принести существенную пользу для сердца", – заявила Итсиопулос.

2. Уменьшает воспаление

Помимо полифенолов, оливковое масло содержит такие антиоксиданты, как витамин E и сквален. Они помогают уменьшать воспаление и окислительный стресс, которые могут приводить к повреждению клеток и развитию болезней, пояснила ученый из Испанского национального исследовательского совета Елена Юберо-Серрано, которая изучает связь между питанием и старением.

По ее словам, оливковое масло также положительно влияет на метаболическое здоровье, улучшая уровень сахара в крови и потенциально снижая риск развития диабета второго типа.

3. Полезна для мозга

Полезные жиры и антиоксиданты в оливковом масле также защищают мозг и снижают риск когнитивного ухудшения, отметила исследовательница по питанию и доцент Копенгагенского университета Марта Гуаш-Ферре.

Проанализировав медицинские данные более 90 тысяч взрослых американцев за 28 лет, Гуаш-Ферре и ее команда выяснили, что те, кто потреблял более половины столовой ложки оливкового масла в день, имели на 28% более низкий риск смерти от деменции по сравнению с теми, кто никогда или почти никогда не употреблял оливковое масло. Также у них был значительно ниже риск смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Как отметило издание, результаты этих исследований подтверждают необходимость замены источников насыщенных жиров (таких как сливочное масло, майонез или маргарин) оливковым маслом для предотвращения многих болезней.

Какое оливковое масло употреблять и сколько

Наивысшее качество имеет масло, изготовленное при низких температурах, - это и есть оливковое масло первого холодного отжима. Рафинированные и смешанные сорта, в частности обычное оливковое масло, частично получаются с использованием тепла, химических веществ или механических методов.

Чем больше обработки, тем меньше пользы, отметила Юберо-Серрано. По ее словам, обычное оливковое масло все еще является хорошим источником полезных жиров, но extra-virgin - это "золотой стандарт" с точки зрения питательной ценности благодаря высокому содержанию полифенолов и других антиоксидантов.

Издание напомнило, что оливковое масло иногда имеет плохую репутацию из-за высокой калорийности, ведь содержит около 120 калорий на столовую ложку. Впрочем, как отмечается, если употреблять его умеренно и вместо менее полезных жиров, таких как сливочное масло, оно вряд ли повредит здоровью. Для большинства людей оптимальной нормой для здоровья и долголетия является 1-4 столовые ложки в день, говорят эксперты.

Ранее УНИАН писал о 8 продуктах из рациона долгожителей. В списке было и оливковое масло. Отмечалось, что оно богато полезными ненасыщенными жирами, которые поддерживают оптимальный уровень холестерина. Также в нем есть витамины Е и К, которые снижают воспаление в организме, тем самым уменьшая риск хронических заболеваний.

Вас также могут заинтересовать новости: