РФ пытается взять Орехов в клещи: эксперт раскрыл цель оккупантов

Врагу удалось продвинуться на Гуляйпольском направлении, воспользовавшись переброской войск Украины.

Российские оккупанты пытаются сформировать "клещи" вокруг Орехова Запорожской области, атакуя как с левого, так и с правого флангов. Такое мнение в интервью "OBOZ.UA" высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Бои, которые сейчас идут к западу и востоку от Степногорска, свидетельствуют о том, что противник пытается взять этот населенный пункт "в клещи". Они также абсолютно очевидны. Если мы немного увеличим карту, то увидим, что вокруг Орехова начинают формироваться "клещи" оперативного полуокружения. Да, пока они еще находятся в зародышевом состоянии, но все же тенденции достаточно тревожные", – сказал Селезнев.

Он добавил, что РФ удалось продвинуться на Гуляйпольском направлении после того, как Украина перебросила оттуда войска для усиления Покровска и Мирнограда. По словам эксперта, сейчас в этом районе РФ имеет возможность атаковать небольшими группами не только само Гуляйполе, но и населенные пункты, расположенные западнее.

"Если противник сможет накопить серьезные ресурсы к западу от Гуляйполя, то не только наши части, находящиеся в районе этого населенного пункта, могут оказаться в оперативном окружении – может возникнуть серьезная угроза для наших защитников Орехового. Фактически с левого фланга нашей обороны вполне реально могут быть созданы предпосылки для того, чтобы наши защитники попали в достаточно сложную ситуацию", – добавил Селезнев.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали о продвижении россиян в районах Покровска и Волчанска. Также в Харьковской области РФ имела успехи вблизи поселка Вильча Волчанской общины.

Между тем Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что в 2025 году РФ планировала оккупировать правобережную часть Херсонской области и выйти к Одессе. Также Главнокомандующий отметил, что россияне планировали завершить оккупацию Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

