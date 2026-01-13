14 января сугробы в Украине станут еще больше: где заснежит

В среду, 14 января, погода в Украине существенно не изменится. По всей стране ожидается мороз как ночью, так и днем. Будет сухо и облачно с прояснениями. Только местами на юге и западе пройдет небольшой снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -17°, днем -10°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -14°, днем -5°, небольшой снег.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -5°, небольшой снег.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.
- В Тернополе 14 января ночью будет -15°, днем -6°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -7°, небольшой снег.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -14°, днем -5°, небольшой снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -9°, днем -2°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -14°, днем -5°, небольшой снег.
- В Виннице завтра будет -15°...-7°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду ночью будет -17°, днем -8°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -19°...-10°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -5°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-7°.
- В Одессе 14 января - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -2°.
- В Херсоне в среду ночью будет -9°, днем -2°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -10°, днем -3°.
- В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -20°, а днем -10°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -7°.
- В Днепре температура ночью будет -11°, днем -4°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -4°...+1°, небольшой снег.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -6°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -8°, днем -4°.
14 января - какой праздник, приметы
14 января - святой равноапостольной Нины. По приметам, если в этот день мороз, то зима продлится еще долго.