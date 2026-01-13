В 2026 году средняя стоимость смартфонов вырастет почти на 25%: что происходит

Компании вынуждены повышать стоимость продукции из-за резкого подорожания ключевых компонентов смартфонов.

Источники прогнозируют неблагоприятные изменения на рынке смартфонов в 2026 году. Согласно данным инсайдера Ice Universe, средняя стоимость новых моделей может вырасти в среднем на 25%.

Производители вынуждены повышать стоимость продукции из-за резкого подорожания компонентов памяти. По данным отраслевых исследователей, стоимость мобильной оперативной памяти LPDDR подскочила более чем на 70%, а цены на NAND-память увеличились на 100% по сравнению с прошлым годом.

Для производителей давление на себестоимость возросло критически. Рост затрат вынуждает компании делать сложный выбор: урезать характеристики новых моделей, жертвовать маржой или перекладывать дополнительные расходы на покупателей. Во многих случаях бренды прибегают сразу к нескольким из этих мер.

Борьба за поставки обострилась настолько, что даже Apple, которая обладает значительным влиянием на рынке, вынуждена заранее бронировать объемы, заключая долгосрочные контракты напрямую с производителями чипов. При этом новые договоры будут уже по "новым прайсам", что может повлечь рост цен как на новые устройства, так и на уже продающиеся.

На фоне этих изменений пользователи могут столкнуться не только с повышенными ценами на новые смартфоны, но и других устройств, зависящих от памяти – например, ноутбуков и SSD. Аналитики предупреждают, что ситуация с ростом цен может сохраняться еще пару лет, пока производство не увеличит объемы и не стабилизируется спрос.

Цены на комплектующие тоже продолжают расти: после оперативной памяти и SSD следующими подорожают блоки питания и кулеры. Основной причиной называют увеличение стоимости сырья – прежде всего меди и серебра.

УНИАН рассказывал, что комплект оперативной памяти на 64 ГБ уже стоит как новый MacBook Air. Причем еще в октябре этот набор вовсе продавался в три раза дешевле.

