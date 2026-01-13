Правительство изменит условия 'Национального кэшбэка': в Минэкономики раскрыли детали

Программа увеличила количество украинских товаров в среднестатистическом чеке с 65% до 75%.

Кабинет министров планирует модифицировать программу Национального кэшбэка, которая предусматривает компенсацию от государства 10% суммы, потраченной на покупку украинских товаров.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев. Он подчеркнул, что правительство модифицирует программу, чтобы предоставить еще больше преимуществ украинским товарам там, где есть высокое давление импорта.

"Например, к нам обратились производители молочной продукции с предложением повысить процент кэшбэка за покупку твердых сыров, поскольку в этой категории испытывают наибольшее давление импорта. И одновременно снизить или вообще отказаться от кэшбэка на некоторые другие наименования своих товаров, где импорт не представляет угрозы. Это стало бы дополнительным аргументом в конкурентной борьбе за нашего потребителя", – сказал Соболев.

По оценкам министерства, программа уже существенно увеличила количество украинских товаров в среднестатистическом чеке – с 65% на момент запуска до 75%.

В программе участвуют 8,2 млн украинцев, 400 000 товаров украинского производства и почти 2000 производителей.

"На программу направлено 5,7 млрд грн в 2025 году. В 2026-м мы ожидаем несколько меньшие суммы. Планируем модифицировать программу таким образом, чтобы создать больше спроса на украинские товары со стороны частных потребителей за счет уменьшения импорта", – сказал министр.

В декабре 2025 года украинцам стали доступны онлайн-покупки продуктов за средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбэка". К программе присоединились сети Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сімі23", Fozzy Group ("Сильпо", "Фора", THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько", а также маркетплейс MAUDAU.

С 24 декабря еще две сети и один онлайн-ритейл магазин присоединились к расчетам средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбэка". Речь идет о сетях магазинов Novus и Liga Prime и онлайн-маркетплейсе Rozetka.

