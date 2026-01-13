Россияне воруют наши идеи, а мы стоим: авиационный эксперт объяснил эксперименты РФ с дронами

По его словам, установка ПЗРК на дрон, которая сокращает дальность полета с условных 2,5 тысяч до 2 тысяч километров, принципиального значения не имеет.

Россияне пытаются вдохнуть вторую жизнь в устаревшие советские ракеты, устанавливая ПЗРК на дроны типа "Герань-2". Идея выглядит громко, но на практике имеет серьезные технические ограничения. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап рассказал УНИАН, создаст ли ПЗРК на борту шахедов перелом в воздухе и что может действительно усилить опасность для Украины.

Насколько серьезна угроза модификации "Герань-2" с ПЗРК на борту для нашей авиации? Можно ли говорить о каком-то существенном изменении баланса сил в воздухе из-за этих обновлений?

У россиян есть запасы оружия, которые они хотят как-то использовать. Это старые советские ракеты Х-66, которые они пытались имплементировать в "Шахед". И головка самонаведения этих ракет точно делалась еще на "Арсенале". Иными словами, россияне взяли эту ракету, прицепили к "Шахеду" и решили, что таким образом наши самолеты будут это видеть и будут "шарахаться", не будут близко подлетать.

Наши специалисты сразу обратили внимание: речь идет о чрезвычайно устаревшем образце вооружения. Это ракета советских времен, настолько старая, что ее использовали еще во Вьетнамской войне. В свое время этой ракетой оснащали почти все советские истребители, поэтому таких боеприпасов было произведено очень много, их много как в России, так и в Украине. Это ракета класса "воздух-воздух", рассчитанная на поражение целей на расстоянии до примерно 25 километров.

Угол захвата цели головкой самонаведения составляет около 12 градусов, поэтому эффективное применение ракеты возможно только тогда, когда носитель точно знает, где находится цель, и может постоянно корректировать курс, "подводя" ракету к нужному направлению. И потом, после пуска этой ракеты, нужно сопровождать этот пуск. Я уже не говорю о сложностях, связанных с тем, что эту ракету нужно как-то имплементировать в "Шахед". Нужно как-то сделать пусковые настройки: не только механические, но и электрические, потому что эта ракета летит, управляемая с самого самолета, в данном случае "Шахеда".

И наши специалисты, когда на все это посмотрели, пришли к выводу, что россияне что-то хотят сделать, кто-то занимается этой разработкой, уже освоили какие-то деньги, но существенного вреда они нам нанести не могут.

Во-первых, чтобы ракета вообще смогла поразить цель, носитель должен попасть в очень узкий сектор захвата - как я уже сказал - около 12 градусов. Во-вторых, для эффективной работы ракете нужно постоянное сопровождение цели, а это уже означает использование радиолокационных станций. А где на "Шахеде" можно поставить радиолокационную станцию?

Поэтому украинские военные отнеслись к этой "инновации" довольно скептически. А потом появляется этот ПЗРК. Это более самостоятельное оружие, оно не так привязано к самолету.

Но он все равно должен захватить цель инфракрасной головкой, и потом может к этой цели идти. Но его сначала нужно "поймать" как прицел. До того момента, пока ты не поймал его, эти два объекта: и объект поражения, и сам ПЗРК, они существуют в отдельных вселенных. А захват может быть эффективным где-то на расстоянии 7 км. И на дистанции около 10 километров это возможно только при условии прямой видимости. Впрочем, даже при формально прямой траектории цель становится сложно четко распознать и удерживать в поле наведения.

Именно поэтому вероятность того, что украинский самолет или вертолет случайно попадет в такой узкий "луч" наведения, крайне низка.

Как влияет установка ПЗРК на дальность, маневренность, точность поражения "Шахеда"?

Эта установка уменьшает дальность однозначно, но здесь уже нет боевой части и "Шахед" сам по себе - просто летательный аппарат, который является носителем этого ПЗРК. То есть о точности речь не идет. На самом деле этот дрон просто летит по заданным координатам. Если же он оборудован средствами связи, его теоретически можно использовать в режиме FPV - когда оператор видит картинку и управляет аппаратом в реальном времени.

Сам ПЗРК - это, по моему мнению, ерунда. Это не будет работать. Но если учитывать то, что россияне делают межсвязь, то есть связь между отдельными аппаратами... Если россиянам удается обеспечить стабильную передачу как минимум двух каналов связи, достаточных для полноценного управления дроном, то такие аппараты уже могут действовать на расстоянии до 200 километров. Мы уже видели это во время поражения пассажирского поезда вблизи Коростеня. Также был зафиксирован удар по эшелону с топливом на границе Сумской и Черниговской областей. Тогда дрон попал в локомотив, после чего весь поезд добили "Шахедами".

Это свидетельствует о том, что россияне все активнее используют различные типы связи, которые позволяют управлять дронами в режиме FPV. И именно это является наиболее опасным.

Установка ПЗРК на дрон, которая сокращает дальность полета с условных 2,5 тысячи до 2 тысяч километров, принципиального значения не имеет.

Высоко или низко летают дроны с ПЗРК на борту? Как установка влияет на скорость БПЛА?

Ограничений нет, они могут подниматься, думаю, на 3-4 тысячи метров спокойно. Летать "Шахеды" способны со скоростью от 130 до почти 180 км. Если будет установлен ПЗРК, то будет не 180, а 160 км. Это не существенно. Главное - это, еще раз подчеркиваю, наличие связи и возможности управления напрямую в режиме FPV, управлять шасси. Вот это серьезная угроза.

На что нам нужно "нажать", чтобы сбивать оснащенные ПЗРК "Шахеды"?

Я часто говорю о легкомоторной авиации, но в любом случае ключевым для нас остается вопрос обнаружения и детекции дронов - откуда именно заходят эти "Шахеды".

Сейчас ситуация выглядит так: дроны появляются в одной точке, исчезают, затем снова фиксируются. Информация поступает из разных источников: кто-то заметил с дороги, Петр из окопа, кто-то передал сообщение из своего сектора - цельной картины нет.

Нам же нужен постоянный и непрерывный обзор воздушного пространства. Для этого нужно использовать, в частности, приемные аэростаты, которые можно поднимать на значительном расстоянии от линии границы или зоны боевых действий - ориентировочно за 200 километров, а то и 500. Они могут длительное время находиться в воздухе на небольших высотах и обеспечивать стабильное наблюдение.

Второе - легкомоторная авиация, которая эффективно обнаруживает дроны-разведчики. Нет разведчиков - нет и точных ударов по целям.

Несмотря на четвертый год войны и то, что эти дроны применяются с осени 2022 года, такой концепции до сих пор нет. Потому что как бороться с ракетами - об этом есть учебники, есть соответствующие нормативные документы, которые рассказывают, как развертывать радиолокационную станцию и т.д. А как воевать с "Шахедами" нигде не написано.

Если сломаем этот подход, будем защищаться от "Шахедов". Если не сломаем, не будем. Сейчас россияне используют легкомоторную авиацию для сбивания наших дронов, которые долетают до Москвы и других городов.

Пока что россияне применяют для этого неподготовленные самолеты, но в ближайшее время могут перейти на самолеты типа C-172. И наши самолеты, и наши БПЛА вообще перестанут летать в Москву. Россияне воруют наши идеи, используют легкомоторную авиацию, а мы стоим.