IDS Ukraine направила более 638 млн грн на благотворительность: итоги 2022–2025 годов

Лидер украинского рынка бутилированных вод – группа компаний IDS Ukraine (производитель "Моршинской", "Миргородской", "Аляски" и других торговых марок) – подводит итоги гуманитарной деятельности за 2022–2025 годы. За этот период общий объем помощи составил 638,4 млн грн, из которых 196,2 млн грн – за прошлый год, что стало рекордным по объему благотворительности в истории компании.

В фокусе благотворительной деятельности группы – обеспечение качественной питьевой водой тех, кто в этом более всего нуждается. С начала полномасштабного вторжения IDS Ukraine бесплатно предоставила госпиталям, больницам, военным частям воды на 379,9 млн грн, из которых на 97 млн ​​грн – в течение прошлого года. Постоянную помощь получают более 100 подразделений ВСУ, Нацполиции и ГУР. Налажена системная работа с медучреждениями, среди которых больница им. Мечникова, Охматдет, Центр детской кардиологии Минздрава и т. д. Весомым достижением 2025 года стало создание стратегических запасов воды для основных военных госпиталей и больниц. Также компания поддерживает пострадавшие от войны регионы – в этом году помогала преодолеть кризис с питьевой водой в Одессе, куда по запросу Одесской ОВА было передано почти 180 тыс. л.

В течение четырех лет компания продолжает выплачивать мобилизованным сотрудникам заработную плату. Общая сумма таких выплат с 2022 по 2025 год включительно составила 198,7 млн ​​грн, из которых более 80 млн грн – за прошлый год. Дополнительно на их поддержку, а также на запросы военных, IDS Ukraine закупает амуницию, технические средства и др., на что с 2022 года было потрачено 56 млн грн.

В прошлом году IDS Ukraine расширила направление поддержки военных, нуждающихся в реабилитации. Компания направила 3,7 млн ​​грн своему стратегическому партнеру с 2018 года – центру Next Step Ukraine. В частности, 1,7 млн ​​грн поступило в рамках инициативы "Воля рухатись вперед", когда от продажи каждой банки энергетика "Воля" со вкусом "Оригинальный" 1 грн передавалась на реабилитацию военных, а 2 млн грн – благодаря "Бігозбору" от "Моршинской" которая конвертировала каждый километр пробежки участников в 10 грн помощи.

"Благотворительность всегда была в фокусе деятельности компании. Как лидер и производитель стратегического продукта помогаем в преодолении сложных для государства и общества вызовов. Именно поэтому сотрудничаем с военными, спасателями, пожарными, больницами, формируем запасы воды для пострадавших регионов, поддерживаем другими доступными способами военных и помогаем пройти реабилитацию раненым. Это стратегическое направление деятельности, осознанный выбор – системно выделять средства на благотворительность, поэтому в текущем году мы увеличили отчисления на такие нужды и планируем продолжать эту ​​практику", – подчеркнул СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук.

IDS Ukraine сотрудничает с ведущими фондами Superhumans, Food Bank Украина, Next Step. Деятельность компании фокусируется на направлениях наиболее важных для украинского общества. Согласно исследованию Gradus Research помощь ВСУ и реабилитация ветеранов являются приоритетом для более чем 70% граждан.