Зеленский предложил парламенту кандидатуру на пост министра обороны

Речь идет о Михаиле Федорове, которого сегодня Рада уволила с должности главы Минцифры.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. В представлении отмечается, что на пленарном заседании парламента представлять кандидатуру Федорова уполномочена представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Галина Михайлюк.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня, 13 января, соответствующий проект постановления с номером 14377 зарегистрирован в парламенте Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 января 2026 года, Верховная Рада Украины проголосовала за освобождение Михаила Федорова от должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины. Это решение поддержали 270 народных депутатов Украины.

Зеленский и Федоров обсудили модернизацию обороны Украины

Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский предложил нынешнему руководителю Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины. При этом глава государства отмечал, что Федоров "глубоко занимается вопросами "Линии дронов" и очень результативно работает в цифровизации государственных услуг.

Зеленский отмечал, что технологичность нашей обороны должна сохранять жизнь наших воинов. При этом он добавил, что Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество – давить масштабом ударов и штурмов на Украину. Президент Украины считает, что наше государство должно отвечать на это более активным применением технологий, более быстрым развитием новых видов оружия, новой тактикой.

Зеленский подчеркнул, что с начала полномасштабной войны Министерство цифровой трансформации во главе с Федоровым было и остается активным источником инноваций для сферы обороны Украины.

