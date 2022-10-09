Оккупанты пытаются действовать дистанционно, обстреливая территории на юге.

По состоянию на сегодня с начала активных действий ВСУ освобождено более 1170 кв. км на Херсонском направлении.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сегодня с начала активных действий высвобождено более 1170 кв. км на Херсонском направлении. Продолжается работа и по закреплению на территориях, и по их зачистке, и по проведению стабилизационных мер, поскольку в населенных пунктах, в которые мы заходим, остается еще много "сюрпризов" от оккупантов. Но оккупанты пытается действовать дистанционно – это и обстрелы, под которыми они держат Никопольский район очень плотно - к счастью, нет пострадавших, но есть разрушения", – сказала Гуменюк. Видео дня

По ее словам, враг наносит и авиационные удары, но оккупанты также получают отпор – в частности, сегодня был сбит еще один штурмовик в Николаевской, а также дрон-камикадзе в Одесской области.

Гуменюк также отметила, что украинские военные научились "успокаивать" дроны-камикадзе, несмотря на заявления о невозможности их определения силами противовоздушной обороны.

"Мы научились их успокаивать, несмотря на то, что их позиционировали как невозможными к определению ПВО, мы сумели "договориться" с нашими приборами, они тоже на нашей стороне... Поэтому абсолютно неистребима наша ПВО, абсолютное убеждение в том, что цифровые показатели больше в пользу сбития: у нас уже порядка 64 сбитых дронов против до 30 попаданий – 24 попадания было. Мы знаем, что и как они могут повредить, как они применяются и как им противодействовать", – сказала Гуменюк.

Контрнаступление ВСУ на юге

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

На днях в ВСУ сообщили, что среди военных Воздушнодесантных войск РФ в Херсонской области распространяются и усиливаются довольно панические настроения относительно ситуации на фронте.