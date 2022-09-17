Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам оккупантов в районах сосредоточения и на станции разгрузки.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении за прошедшие сутки самолета Су-24, трех крылатых ракет и беспилотника российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один БПЛА врага", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что за минувшие сутки Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам оккупантов в районах сосредоточения и на станции разгрузки.

"Потери захватчиков уточняются", - добавили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, российская армия с начала вторжения в Украину потеряла минимум 5800 единиц военной техники. Из них 3668 уничтожено, 136 повреждено, 303 брошено и 1693 захвачено.

Ранее американское издание Politico заявило, что Россия столкнулась с дефицитом высокотехнологичных чипов иностранного производства, на которые она полагалась при производстве оружия.

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