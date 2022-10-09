Наша авиация нанесла более 30 ударов по противнику и его технике.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки врага в районах 9 населенных пунктов, наша авиация нанесла более 30 ударов по противнику и его технике.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа. Авиация Сил обороны нанесла более тридцати ударов. В частности, двадцать четыре по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и девять - по зенитных ракетных комплексах противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отметили, что ракетные войска и артиллерия в течение минувших суток поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и 11 других важных объектов врага.

Контрнаступление Украины 2022 - важные новости

ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление. Позже стало известно, что от врагов освобождена почти вся территория Харьковской области.

6 октября бригадный генерал Алексей Громов, занимающий должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба армии Украины, рассказал, что с 1 числа в Херсонской области наши воины освободили 29 населенных пунктов.

ВСУ также оттесняют врага на Донбассе. В частности, 8 октября стало известно, что в Донецкой области в двух громадах от захватчиков освободили 40 населенных пунктов.

По данным Генштаба ВСУ, в нашем государстве по состоянию на 8 октября уже уничтожили более 62 тыс. оккупантов.

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