Этот вопрос выглядит черно-белым: в Раде рассказали, что будет с назначением нового главы СБУ

По словам Арахамии, позже Зеленский определится, вносить ли кандидатуру Хмары в ВР.

Некоторое время временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины будет Евгений Хмара, а по результатам его работы президент Украины определится, вносить ли его кандидатуру для поддержки в Верховной Раде Украины. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на заседании Верховной Рады Украины при рассмотрении вопроса об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

"Мы все за то, чтобы господин Евгений проявил себя на этой должности и добился максимальных результатов как в боевом смысле, так в контрразведывательном и во всех других смыслах, которые являются задачей главы СБУ. Желаем ему успеха. Он будет работать некоторое время в должности временно исполняющего обязанности. Так же, как это делал Василий Васильевич (речь идет о Малюке - УНИАН) более полугода. И после этого президент определится - и предоставит альтернативную или подтвердит эту самую кандидатуру в зал (речь идет о сессионном зале ВР - УНИАН). Я считаю, что так черно-белым выглядит этот вопрос", - подчеркнул он.

Арахамия призвал нардепов проголосовать за увольнение Малюка с должности главы СБУ - в результате 235 депутатов поддержали эту отставку.

Изменения в СБУ

Как сообщал УНИАН, 5 января Василий Малюк сообщил, что ушел с должности главы Службы безопасности Украины. В тот же день на сайте президента Украины появился указ, которым Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмару.

Евгений Хмара - опытный спецназовец, который с 2011 года проходил военную службу в Центре спецопераций "А" СБУ. В сети довольно мало информации о его прошлом, как и о большинстве сотрудников Службы безопасности. Известно, что 24 августа 2023 года Евгений получил звание бригадного генерала. В этом же году его назначили начальником "Альфы". Уже в следующем году Хмаре было присвоено звание генерал-майора.

Сегодня, 13 января, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Это решение поддержали 235 народных депутатов Украины.

В сессионном зале парламента были разные мнения относительно представления президента Украины Владимира Зеленского о смене руководителя СБУ.

Даже Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки только со второго раза поддержал решение о рекомендации парламенту проголосовать за эту отставку.

Василий Малюк был и.о. главы СБУ с 18 июля 2022 года по 7 февраля 2023 года. 7 февраля 2023 года Верховная Рада Украины проголосовала за то, чтобы он возглавил эту спецслужбу. На посту главы СБУ он пробыл почти три года, если не учитывать пребывание на этой должности в качестве и.о.

