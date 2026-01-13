'Сайлент Хилл. Возвращение': интересные факты о долгожданной экранизации второй части культовой хоррор-игры

Спустя 20 лет после премьеры первой киноадаптации "Сайлент Хилл" в кинотеатрах выходит новый фильм жуткой франшизы о таинственном городке, где оживают самые страшные кошмары.

Первая экранизация культовой видеоигры "Сайлент Хилл" вышла на киноэкраны в 2006 году – 20 лет назад. И вот 22 января 2026 года киноманы наконец увидят новую часть франшизы под названием "Сайлент Хилл: Возвращение" (Return to Silent Hill), которая позиционируется как ее перезапуск.

"Когда продюсер Виктор Хадида попросил меня поработать над новой частью франшизы "Сайлент Хилл", я сразу же подумал об адаптации второй игры. Эта часть общепризнана как настоящий шедевр – она, безусловно, является самой любимой среди фанатов, и ее продолжают обсуждать во всех уголках интернета спустя десятилетия после релиза", – рассказал режиссер Кристоф Ганс, тот самый, который снял и первый фильм по культовой видеоигре.

УНИАН вместе с украинским дистрибьютором "Сайлент Хилл. Возвращение", компанией Adastra Cinema, рассказывает интересные факты о громкой премьере, которая будет интересна как фанатам игры и первого фильма, так и тем, кто ни разу не играл в Silent Hill и не видел первую ленту, но ценит качественные, визуально впечатляющие и действительно страшные хорроры.

О чем фильм

Когда молодой человек Джеймс получает таинственное письмо от своей утраченной возлюбленной Мэри, он отправляется в Сайлент Хилл – некогда знакомый ему городок, который теперь поглотила тьма. В поисках Мэри Джеймс сталкивается с монструозными существами и раскрывает ужасную правду, которая подтолкивает его к грани безумия.

Параллельное возрождение игры и кинофраншизы

Серия видеоигр Silent Hill в жанре survival horror разработана и издана японской компанией Konami. Первая часть, по которой был снят фильм 2006 года, вышла еще в 1999-м, а вторая, экранизированная сейчас как "Сайлент Хилл. Возвращение", – в 2001-м. Игра почти сразу стала бестселлером и продавалась сумасшедшими тиражами во всем мире. Журнал Time в 2012 году включил Silent Hill 2 в список 100 величайших видеоигр всех времен, а также эта игра заняла первое место в рейтинге "Десять самых страшных игр всех времен" (2006, GameTrailers) и получила звание "Лучшая игра для PlayStation всех времен" (2000, IGN; 2005, GameSpy). Silent Hill 2 – игра без преувеличения культовая. Поэтому неудивительно, что компания Konami решила переиздать ее для нового поколения геймеров.

"Когда мы позвонили в Konami, чтобы обсудить наше видение кинопроекта по Silent Hill 2, они признались, что тоже работают над ребутом этой игры для PS5! – вспомнил Кристоф Ганс. – Очевидно, я должен был воспринять это как знак того, что действительно пришло время вернуться во вселенную Сайлент Хилл: вселенную, которая вневременная, всегда актуальная и современная".

По словам режиссера, команды фильма и игры "оказались в беспрецедентной и увлекательной ситуации: рассказывали параллельные истории в двух разных измерениях, когда и игра, и фильм находились в разработке одновременно". Команды обменивались информацией и мнениями, сравнивали концепции и идеи, работая в тандеме, чтобы поддержать оба проекта.

"Теперь фанатам будет предложен двойной опыт – полное погружение в мир Сайлент Хилл благодаря сотрудничеству двух одинаково увлеченных, независимых творческих команд", – рассказал Ганс.

Компания KONAMI выпустила ремейк Silent Hill 2 в октябре 2024 года, который разошелся тиражом более миллиона копий уже за первые четыре дня после релиза и впоследствии получил множество профильных наград. И можно не сомневаться, что экранизацию ждет не меньший успех.

Два актера и пять ролей

Главную роль в "Сайлент Хилл. Возвращение" сыграл британский актер Джереми Ирвин, наиболее известный своей прорывной ролью в военной драме Стивена Спилберга "Боевой конь", а также участием в мюзикле "Mamma Mia! 2". Как оказалось, Ирвин был фанатом Silent Hill еще с подросткового возраста.

"Если бы 14-летний я, который тогда играл в игру, знал, что однажды снимусь в фильме по ее мотивам... О, в это просто невозможно поверить!", – поделился впечатлениями актер.

Герой Ирвина Джеймс отправляется в Сайлент Хилл, чтобы отыскать свою возлюбленную. Ее в фильме воплотила Анна Эмили Андерсон, которой не привыкать к хоррорам, ведь ранее она снималась в франшизе "Пила", фильме "Что тебя не убивает" и франшизе "Судная ночь".

Но несмотря на значительный опыт, актрисе все равно было нелегко, ведь ей пришлось сыграть не одну, а сразу четыре роли: собственно, Мэри, а также Аджелу, Марию и Мэри-Бабочку – различные воплощения возлюбленной, появляющиеся в болезненном сознании Джеймса.

Сама Андерсон призналась, что сначала была шокирована масштабностью задачи: "Я паниковала около трех месяцев, потому что не представляла, как это сделать. Я даже наняла коуча по актерскому мастерству и голосу, чего никогда не делала раньше для других ролей".

Монстры: возвращение Пирамидоголового

Несмотря на то, что первый "Сайлент Хилл" был снят во времена, когда спецэффекты были далеки от нынешних, даже сейчас этот фильм поражает своими удивительно реалистичными монстрами. И это обусловлено тем, что для их воплощения на экране собственно спецэффекты были применены по минимуму, а основная ставка была сделана на мастерство профессиональных танцоров и акробатов, которые воплотили этих существ, подарив им совершенно причудливую пластику. И этот же подход Кристоф Ганс сохранил и в новом фильме, в котором вернул на экраны культовых монстров "Сайлент Хилла": в частности, Пирамидоголового и Безрукого. А финальный сюрреалистический облик монстрам Сайлент Хилла придала британская студия дизайна Millenium FX.

"Одно из того, что я действительно люблю в этой работе, – это ее коллективный характер, – рассказал Роберт Стрейндж, который играет Пирамидоголового. – В частности, в работе над образами монстров ты являешься конечной точкой длинной цепочки других креативщиков, которые представляли это существо, создавали концепт-арты, лепили его, изготавливали детали, протезы, костюмы, примеряли их и совершенствовали".

"Конечным результатом стало то, что на этот раз мы вывели этих культовых персонажей на новый уровень, – добавил хореограф Роберто Кампанелла, который, к слову, играл Пирамидоголового в первом фильме. – Я очень доволен результатом и в восторге от работы, которую каждый вложил в этот проект".

"Двадцать лет назад хоррор-кинематограф полагался преимущественно на спецэффекты и простые скримеры. С тех пор жанр освоил более интимную и психологическую территорию. Не жертвуя своей выразительной визуальной составляющей, современные фильмы предпочитают пугать нас глубокой и изможденной психологией героев. Это эволюция, которую авторы видеоигр Silent Hill поняли и воплотили очень рано – задолго до того, как к этому пришел кинематограф, – резюмировал Кристоф Ганс. – И сейчас я хочу предложить публике опыт, который коренным образом отличается от первого фильма. Я стремился сделать что-то еще более тревожное и страшное. Зрители ждут, что мы продолжим раздвигать границы повествования в жанре хоррора, и мы с большим удовольствием готовы пойти им навстречу".

