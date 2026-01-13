'Закончились все отсрочки': популярный украинский рэпер мобилизовался в 'Азов'

Певец говорит, что не хочет уклоняться.

Украинский рэпер Миша Правильный мобилизовался в батальон "Нахтигаль" 20-й бригады оперативного назначения "Любарт" 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале. Артист написал, что в течение полномасштабной войны не вел этот канал, потому что не понимал, зачем людям во время обстрелов, отключений воды и света и неопределенного будущего "знать, чем он позавтракал":

"Сейчас же считаю это целесообразным, потому что у меня есть некоторые изменения. Основное из них таково: я принял решение присоединиться к батальону "Нахтигаль" (бригада "Любарт"). Сейчас нахожусь на БЗВП: Бесплатная, Успокаивающая, Восстанавливающая, Практика".

Рэпер заявил, что будет писать о своем опыте, ведь пока его канал "не требует утверждения текстов с командованием". Он отметил, что имел достаточно ресурсов и связей, чтобы избежать службы в армии, но решил поступить иначе.

"Я мог бы сейчас здесь красиво **ануть героический пост о защите своего дома, гражданском долге и еще многом, но не буду. Во-первых, это очевидные вещи. Во-вторых - если рефлексировать, лично я руководствовался другим. До 2022 года я жил в парадигме "я творец"/"я вне политики"/"я гуманист/пацифист"/"все люди одинаковы"/"мы все дети Земли" и т.д. Как оказалось, это все очень красивые концепции, но только на бумаге", - написал Миша.

Исполнитель добавил, что война существует независимо от наших взглядов, а вот справедливость - нет. Осенью 2025 года у него закончились все отсрочки и парень встал перед выбором: уклоняться, пойти на работу с бронью, купить белый билет или уехать за границу:

"Вариантов было множество. Были бы желание и деньги. Желания не было. Я бывал во многих странах, в некоторых даже посчастливилось пожить по несколько месяцев. То есть есть с чем сравнить Украину и, честно, я не знаю, что здесь должно произойти, чтобы я уехал. Ядерная зима? Гончаренко - президент? Запрет картофельного пюре? Все равно остался бы".

Напомним, в конце августа стало известно о мобилизации украинского саксофониста Андрея Мартыненко (Бармалия).

