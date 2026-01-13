Баллистика от Британии - это сигнал Москве и ответ на удар 'Орешником', - эксперт

Ранее в Лондоне заявили о намерении создать для Украины мощную баллистику.

Заявления Великобритании о намерении создать для Украины новую мощную баллистическую ракету – это четкий сигнал России и ответ на недавний удар "Орешником" по Львову. Об этом заявил политик, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси в 2010–2011 годах Роман Бессмертный в эфире Radio NV.

"Очень важно понимать момент, в который это произошло (заявление Великобритании о намерении создать для Украины новую мощную баллистическую ракету – УНИАН). Это произошло после удара по Львовской области так называемым "Орешником". Я думаю, что этот ответ министра обороны Хили был сделан именно в привязке к этому факту", – заявил он.

По его мнению, с течением времени мы узнаем о тех разработках, которые были реализованы в ходе этой войны где-то с конца 2022 года. То есть о образцах, которые разрабатывались совместно украинскими и британскими конструкторами.

"И это касается почти полного спектра оружия. И в этом отношении, я убежден, то, о чем сказано, – оно находится давно в работе. Другое дело, надо понимать, что это упирается в то, что называется ограничением ракет средней и меньшей дальности", – сказал эксперт.

По его словам, речь идет о договоре о РСМД, из которого еще в начале 2002 года вышла Россия, а в 2019 – Соединенные Штаты Америки.

"На самом деле нынешняя ситуация и этот "Орешник" подняли одну тему, которая пока не изучена глубоко. Говоря о том, что это сигнал Европе, это сигнал Польше, сигнал Украине, большинство забывает, что это и есть ракеты под соглашение РСМД. Это ракеты средней дальности. Как известно, они запрещены соответствующими международными конвенциями. Это четкий сигнал Трампу: давай садиться говорить. После Венесуэлы Трамп говорит: нет, я с тобой больше сидеть не буду, потому что ты врешь и дуришь", – пояснил он.

Бессмертный подчеркнул, что министр обороны Хили – мудрый человек, как и все британцы.

"С одной стороны, Британия сказала "нет" Америке в Гренландии, а с другой стороны она дала сигнал России: будете дальше развивать эту тему, Украина получит ракеты средней дальности, причем баллистические. И поэтому Хили на самом деле послал сигнал Москве, который с моей точки зрения читается однозначно. Если вы это будете делать, то нас в Лондоне не интересует даже немецкий Таурус", – отметил Бессмертный.

Баллистика для Украины от Великобритании

Как сообщал УНИАН, Великобритания заявила о намерении создать для Украины новую мощную баллистическую ракету для уничтожения российских целей глубоко в тылу врага. Речь идет о ракетах Nightfall, которые, как отмечается, способны будут нести 200-килограммовые боеголовки и будут иметь дальность полета 310 миль, или почти 500 км, – "достаточно, чтобы поразить Москву с поля боя".

Намерение изготовить ракеты для Украины подтвердил министр обороны Джон Хили, который находился в Киеве, когда Россия осуществила воздушную ракетно-дроновую атаку.

